Cristina Pedroche vuelve a ponerse al frente de un programa con 'Love Island'. Tras su éxito internacional, el reality ha llegado a España de la mano de Neox, que abrió el pasado domingo su villa ubicada en las Islas Canarias a los 10 primeros isleños que están dispuestos a encontrar el amor en esta aventura, en la que los espectadores tendrán un papel decisivo.

El estreno de 'Love Island' este domingo 11 de abril ha deparado una sorpresa en forma de vestido. Cristina Pedroche ha sorprendido con un modelo fantasía que pretendía ser la encarnación de Cupido, en homenaje al principal objetivo del reality, enamorarse. Concretamente, se trata de una escueta prenda estaba compuesta por varias alas blancas superpuestas con bordes negros.

No obstante, el estreno de este programa no ha sido el que seguramente se esperaba la presentadora madrileña o la cadena. Love Island apenas llegó al 2,1% de audiencia en sus primeros compases, pese a que tanto el programa como Pedroche se convirtieron en trending topic durante la noche del domingo. La audiencia criticó duramente el formato del programa y a la presentadora.

"Viva la Pedroche pero éste programa es lo peor. Las tías en mini-bikinis y tacones esperando a los tíos, puajjjj "Todos buscando el amor" si, como en MHYV. Ahí se va a lo que se va. Ya solo os falta un concurso de Mis España. No se puede ayudar a la ciencia y luego hacer esto", escribía un usuario. "Sinceramente, ver a Cristina Pedroche justificar de alguna manera su nuevo programa me parece algo patético, mas siendo un programa en el que tan solo impera el cuerpo de los concursantes, lo demás sobra, como muchos programas de este estilo. Viva la cultura." "El programa de la Pedroche, donde 5 chicas en tanga, esperan que 5 machos las elijan. Flipante". "La Pedroche muy feminista pero que estas niñas estén en bikini desde el min.0 ni mu", eran otros de los comentarios que se difundían por la red social del Pájaro.

Pedroche también explicó cómo será la dinámica del programa, que ahora debe pelear por tratar de conquistar a un público al que no ha convencido. "-Habrá un poco de todo. En función de lo que vayan viviendo, iremos mostrando unas cosas u otras, porque aquí se va a grabar todo, pero no todo se va a emitir. En la primera entrega ya sabemos que las 10 personas que entren a la villa se emparejarán solo por la apariencia física. Posteriormente, en cada programa, irá variando dependiendo si ha entrado una soltera nueva y ha puesto en riesgo alguna pareja o si ha habido un juego, etc..."