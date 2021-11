El estilo de vida vegano está ganando cada vez más adeptos en nuestro país. Abandonar el consumo de productos animales o procedentes de los mismos se ha convertido en una opción diferente de entender la alimentación. Los productos de origen vegetal están teniendo una demanda cada vez mayor lo que ha llevado a muchos supermercados y restaurantes a introducir este tipo de productos entre sus opciones. Ahora lo extraños es no encontrar estos alimentos. El mercado de los productos veganos no deja de crecer y 'Nestlé' ha querido apostar por él.

El gigante suizo acaba de invertir cerca de 4 millones de dólares en 'Sundial', una startup que intenta desarrollar una carne de pollo falsa con piel y huesos incluidos. El ingrediente principal de sus productos son los garbanzos, que se suelen combinar con ocho ingredientes más. Su primera gran apuesta han sido unas alitas de pollo que saldrán a la venta el próximo año. Estas alitas veganas contienen 27 gramos de proteínas por cada 100 gramos, casi lo mismo que la carne animal.

Pero lo más novedoso de este producto es que tiene piel y huesos, como si fueran unas alitas de pollo de verdad. La piel está hecha de una película proteínica-lipídica que ayuda a mantener la humedad mientras que los huesos están fabricados con tallos de bambú.

A diferencia de lo que mucha gente cree, ser vegano no es sinónimo de comer saludable ni estar sano/a, si bien es recomendada la ingesta de vegetales y frutas por encima de otros alimentos. La dieta ante todo debe ser variada, equilibrada y algo muy importante, planificada, de manera que no le falten los nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro sistema digestivo y salud en general. Al no contar con proteínas de origen animal como lácteos, huevos o carnes, estas deben ser sustituidas por otras de origen vegetal que cumplan similar función, como las legumbres, la soja, la quinoa, los frutos secos o el tempeh, ricos todos en aminoácidos esenciales.