Gracias a títulos como ‘Respiro’ (2002) y ‘Nuovomondo’ (2006), Emanuele Crialese lleva muchos años confirmado como uno de los cineastas más reputados de Europa, pero ha tenido que esperar hasta ahora para convertir en realidad la película que siempre quiso hacer. “Llevo décadas con ella en la cabeza; después de rodar cada una de mis películas previas, siempre me decía lo mismo: “’L’immensità’ será la siguiente”, pero nunca me sentía realmente listo o suficientemente confiado”, reconoce el director italiano. “He necesitado tiempo, para tomar conciencia de mí mismo y dominar el lenguaje cinematográfico”. Se trata, después de todo, de una obra autobiográfica, ambientada en esa infancia que Crialese pasó atrapado en un cuerpo de niña y en un entorno -la conservadora Roma de los años 70- en el que la disforia de género aún no existía. “En cualquier caso, esta no es una película sobre la identidad sexual”, matiza. “Como todo mi cine anterior, sobre todo habla de de la familia. En concreto, sobre la inocencia de unos niños, y sobre su relación con una madre oprimida por los abusos de una sociedad machista”.

Coprotagonizada por Penélope Cruz en la piel de esa progenitora maltratada por su marido, ‘L’immensità’ se estrena en España tras competir hace unas semanas en la Mostra de Venecia, adonde llegó días después de que Crialese revelara en una entrevista su condición de transgénero. “A decir verdad, yo salí del armario a los 23, pero lo hice en privado”, explica el director, de 57 años. “Nunca sentí que debía hacer una declaración pública; no soy una estrella de rock. Siempre he pensado que el artista debe esconderse detrás de su obra. Sin embargo, con el tiempo he llegado a sentir cierta responsabilidad para con todas las familias y las personas que están emprendiendo el mismo camino que yo emprendí”.

Reconoce que, en términos de aceptación de la diversidad de género, las cosas han cambiado. “Aunque las leyes aún no lo reflejen, ha habido un cambio cultural”, opina. “Yo viví días terribles, tuve que excluírme de mi propia familia porque la situación era inmanejable, esperaban que yo dejara de ser fiel a mí mismo, y para mí eso significaba la muerte. A los niños de hoy ya no les importan las clasificaciones de género, tienen una sensibilidad distinta; saben usar palabras nuevas, trascender las clasificaciones evolutivas darwinianas. Debemos seguir su ejemplo”.

Cruz en la piel de Carrà

Para ilustrar su relato de represión sexual, violencia doméstica y conexión maternofilial, ‘L’immensità’ ofrece una sucesión de escenas oníricas que incluyen sendos números musicales en los que Cruz emula a Raffaella Carrà y Patty Pravo. “Ellas son las primeras mujeres que aparecieron en la televisión de mi país reivindicando una feminidad fuerte e independiente”, asegura Crialese acerca de las divas italianas. “Si yo hago cine es gracias a ellas y a otras de las actrices y cantantes que veía por la tele. Contar historias me permitió ejercer la libertad que la vida me había negado, y en ese sentido no es casual que todas mis películas hablen de diferentes formas de migración y transición”.

Pero si dirigir es tan vital para Crialese, ¿por qué ‘L’immensità’ es tan solo su quinto largometraje, y el primero desde que estrenó ‘Terraferma’ en 2011? “En esta última década me pasaron muchas cosas; experimenté desengaños amorosos, muertes de seres cercanos y una etapa de nomadismo”, recuerda. “Y si tengo que contar algo nuevo, y odio repetirme, primero tengo que vivirlo; necesito sumergirme en la vida real. A pesar de que me encanta mi trabajo, además, necesito pasar mucho tiempo con personas que no pertenecen a este mundo y, por tanto, tienen una ‘psique’ más equilibrada”.

El ‘alter ego’ de Crialese en ‘L’immensitá’ está interpretado por Luciana Giuliani, una joven cisgénero que en el momento del rodaje tenía 12 años; antes de encontrarla, el director tenía intención de seleccionar para el papel a una niña que estuviera viviendo un conflicto de género como el que sufre el personaje. “Pero me di cuenta de que, para cualquier chica con disforia de género, representar frente a la cámara una variación de su propia crisis de identidad podría resultar traumático”. Entre otros motivos, escogió a Giuliani porque es campeona de competiciones de minimotos. “En su primera audición le dije: Imagínateque participas en una carrera en la que solo se admiten chicos y tienes que fingir que eres uno de ellos'. La prueba le quedó bordada”.