Will Smith y su mujer, Jada Smith, se han convertido en principales protagonistas de la noche de los Premios Oscar 2022, y sin quererlo.

La esposa del mítico y ya oscarizado actor aparecía en la alfombra roja con el pelo totalmente rapado, algo que ha llevado a una de las situaciones más inverosímiles de la historia de los galardones de Hollywood.

Y es que, en mitad de la gala Chris Rock bromeaba con el aspecto de la señora Smith, lo que llevaba al actor de 'El método Williams' a levantarse e intentar propinarle una bofetada en mitad del escenario.

Pero, ¿qué enfermedad padece Jada Smith?

Jada-Pinkett Smith ha revelado que sufre un trastorno autoinmune de alopecia, que ataca los folículos pilosos y provoca la pérdida del cabello, dejando como resultado la calvicie.

Para hablar de este trastorno, la actriz de 50 años ha optado por contarlo a través de Instagram, donde ha compartido un vídeo con todos sus followers (que llegan a ser casi 11 millones) a fin de que se deje de estigmatizar este problema.

"Ahora, en este punto, solo me puedo reír", ha dicho la presentadora de 'Red Table Talk', mientras pasaba el dedo por una zona en la que ya apenas le crece pelo y que tiene el aspecto de una cicatriz, de un color más claro. "Todos saben que he estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, mirad esta línea de aquí", ha señalado. En este programa, que conduce junto a su madre y a su hija Willow, Jada a veces se muestra con pañuelo, aunque en otras ocasiones no lleva nada que le cubra la cabeza.