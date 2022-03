'The Batman' impone su ley en la taquilla mundial. La nueva adaptación del caballero oscuro dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson se ha estrenado por todo lo alto amasando cerca de 250 millones de dólares en las salas de todo el mundo en su primer fin de semana en cartelera.

La película, que sigue los pasos de un joven y rabioso Bruce Wayne en su segundo año combatiendo en crimen en las calles de Gotham como el cruzado enmascarado, ha recaudado 128,5 millones de dólares durante su primer fin de semana en los cines estadounidenses, marcando segundo el mejor estreno de lo que va de 2022 y el segundo más taquillero desde que estalló la pandemia, solo superado por los 253 millones que recaudó 'Spider-Man: No Way Home' en los cines estadounidenses en su debut.

A nivel global, el filme protagonizado por Tom Holland sigue siendo también el mejor estreno desde la pandemia, con más 587 millones de dólares en todo el mundo, aunque con más días en cartel ya que en muchos países se estrenó el miércoles 15 de diciembre.

'The Batman' ha alcanzado el número 1 en taquilla en 73 de los 74 países en los que se ha estrenado destacando Reino Unido (con 8,4 millones de dólares), México (12 millones), Australia (9,2 milllones), Brasil (8,8 millones), Francia (8,5 millones), Alemania (5,1 millones) y España (3,7 millones).

Para Warner Bros. 'The Batman' supone el mejor estreno desde el lanzamiento de 'Joker', el filme protagonizado por Joaquin Phoenix, que en 2019 amasó 234 millones de dólares en su primer fin de semana en taquilla. Además, el filme supone el regreso de Warner a su antigua estrategia después de que a raíz de la pandemia optara por estrenar todos sus filmes de 2021 simultáneamente en HBO Max.

Así, 'The Batman' se ha estrenado solo en cines, algo que no ocurría con una película del estudio desde el lanzamiento de 'Tenet', la cinta dirigida por Christoper Nolan, que curiosamente también protagonizó Pattinson. Antes del estreno de la película de Reeves, las películas más taquilleras del estudio desde marzo de 2020 fueron 'Godzilla vs. Kong', con una recaudación de 468 millones de dólares y 'Dune', con más de 400 millones. 'The Batman' estará disponible en el servicio de streaming de HBO Max en 45 días.