Leos Carax triunfa en Cannes con la fascinante 'Annette'

Tiene mucho sentido que, en su primerísima escena, la película inaugural de la 74ª edición del Festival de Cannes ofrezca un virtuoso plano secuencia en el que sus actores literalmente se convierten en personajes mientras cantan con alegría una melodía titulada ‘So may we start’ -la traducción podría ser ‘Es hora de empezar’- que suena a electrizante llamada a la movilización. Y tiene sentido no solo porque, en efecto, con ella el certamen francés vuelve a la carga, pese al calor de julio y las restricciones sanitarias; también porque da la sensación de que, para Leos Carax, cada película es un renacer. ‘Annette’ es su sexto largometraje en 36 años -el único hasta la fecha rodado en inglés- y solo el primero desde ‘Holy Motors’, aquel trabajo monumental y sublime que, inexplicablemente, en 2012 completó su participación en este festival sin siquiera entrar en el palmarés.