Los matrimonios formados por Pilar Salgueiro (Piloño) y Ramón Sánchez (Ollares), y de la hermana de este Lucinda y Luis Boado (Vila de Cruces) festejaron por todo lo alto el pasado sábado sus 50 felices años de casados. El emotivo evento tuvo lugar en los salones de Casa con Encanto de Merza, donde las dos parejas estuvieron acompañados por un buen número de familiares y amigos de todas las edades. Pilar y Ramón contrajeron nupcias el 19 de agosto de 1972, mientras que Lucinda y Luis pasaron por el altar el 17 de noviembre de ese mismo año. El concurrido ágape contó con la presencia de casi un centenar de personas y la maestra de ceremonias fue Natalia Guzmán Pereira, que trasladó a las dos parejas su enhorabuena e hizo votos para que sigan cumpliendo años de casados con tan buen aspecto. También en esta Redacción nos congratulamos por su felicidad, un privilegio no reservado para todo el mundo.

Uno de los grandes iconos de los paisajes invernales son los carámbanos. Transparentes, largos y fríos, adornan los tejados y cuelgan en aquellas ramas donde haya nevado o helado, requisito indispensable para su formación. Los montes de Vila de Cruces amanecieron ayer forrados con estos elementos. Los conocidos también como agujas de hielo anuncian de esta forma la llegada del invierno.

El que fuera edil del BNG en el Concello de Silleda, José Manuel Orjales Eiras, recibió días atrás un homenaje de sus compañeros de Nudesa con motivo de su jubilación. La cena tuvo lugar en los salones de la Parrillada A Devesa de Graba y en ella estuvieron presentes medio centenar de personas. Orjales tenía fijada como fecha oficial de su jubilación el pasado 28 de octubre, día que sumó a sus vacaciones, por lo que llevaba sin trabajar desde finales del mes de septiembre.

Actividades

Premios del SED y presentación

El Seminario de Estudos de Deza (SED) celebrará en el Pazo de Liñares el acto de entrega de los premios de defensa del patrimonio, galardones que se convocan por primera vez en la historia de la entidad lalinense. Tienen como objetivo reconocer y valorar trayectorias vinculadas a la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural gallego, material e inmaterial, en cualquiera medio o ámbito de actuación y en la comarca de Deza, en particular. Habrá las siguientes categorías: Premio á posta en valor y divulgación do patrimonio cultural de Deza, Premio á investigación do patrimonio cultural de Deza, Premio de honra ao Seminario de Estudios de Deza y Premio Descubrindo (se concederá en exclusiva a colaboradores destacados del anuario). En el acto también se presentará el número 15 de Descubrindo.

El día 16 a las 12.00 horas.

Cantos de taberna en Cruces

Locales de hostelería de Vila de Cruces acogerán de nuevo cantos de taberna. Los grupos Varacuncas, Son de Gaita, Devagariño y Punteirolo actuarán en los locales A Violeta, Galicia, Don Din y Café de Ramón.

El día 10 a partir de las 19.30 horas.