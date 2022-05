Una muestra de acuarelas promueve el patrimonio natural y cultural

“O Camiño ilustrado. Unha viaxe pintada por Alicia Aradilla”, en la sala de Afundación hasta julio

La sala de exposiciones Afundación en Ourense alberga, hasta el 10 de julio, la exposición de sesenta acuarelas “O Camiño ilustrado. Unha viaxe pintada por Alicia Aradilla” en la que también colaboran la Xunta y la editorial Planeta. Con textos explicativos del doctor en Historia Feliciano Novoa, se trata de un proyecto expositivo de la obra social Abanca tiene como objetivos difundir el conocimiento del patrimonio natural y cultural, al tiempo que se promueve su cuidado. Al acto inaugural acudieron, este miércoles, acudieron Paloma Vela, coordinadora adjunta de cultura de Afundación; Cecilia Pereira, comisaria del Xacobeo 21-22; y Rubén Saavedra, director de Abanca en Ourense.

Miteu

Homenaje a Xaime Mateo

El café Auriense será el escenario esta noche de un concierto homenaje al músico Xaime Mateo, fallecido el pasado diciembre de forma prematura. El directo correrá a cargo de las bandas Las Cruzes, de los ourensanos Óscar Vázquez y David Soprano, más Montaña muerte. La entrada es libre. “Botamos en falla a Xaime. É a nosa maneira de lembralo”, indica la Miteu.

Hoy, a las 23 horas.

Libros

Obra sobre Florencio Delgado

No auditorio Julio Vázquez, da Pobra de Trives, terá lugar a presentación de “Florencio Delgado Gurriarán. Poeta na terra, na guerra e no exilio. Antoloxía poética”, de Xesús Alonso Montero. Acompañando o autor, estarán o escritor Xoán Carlos Domínguez Alberte, a alcaldesa da Pobra de Trives, Patricia Domínguez Barja, e Franciso García Sánchez, director do IES Xermán Ancochea Quevedo. “Florencio Delgado Gurriarán. Poeta na terra, na guerra e no exilio. Antoloxía poética”, de Xesús Alonso Montero, é o título que recibe o estudo sobre a figura do homenaxeado nas Letras Galegas 2022. Publicado na colección Letras Galegas de Editorial Galaxia, afonda na biografía e na obra do poeta de Córgomo.

Hoxe, 18 h.

‘Volver a conocernos’

José Luis Romero, profesor de Literatura y conductor en RNE del programa ‘Libros de arena’, presenta su primera novela, ‘Volver a conocernos’. El acto tendrá lugar en la librería Eixo, con el acompañamiento de Ángeles Rodríguez, de la Fundación Cum Laude.

Hoy, a las 19.30 horas.

Presentación de ‘El Alecrim’

Una misiva datada en Bande en 1923 es el punto de partida de “El Alecrim”, la primera novela de Beatriz C. Estévez Fontenla, editada por Hércules de Ediciones. La trama, que mezcla personajes reales, de ficción e históricos, transcurre entre O Carballiño y Lisboa en el año del golpe de Primo de Rivera: “El origen de este libro está en una carta real que mi compañero y amigo Carlos López-Kéller encontró en el rastro de Madrid. Le llamó la atención que estuviera fechada en Bande (Ourense) poco antes del alzamiento del general Primo de Rivera en septiembre de 1923, y, conocedor de mis raíces familiares en la provincia, me la envió junto con un reto que no podía ni quería dejar pasar: cuéntame un cuento”, explica la autora, que hoy presenta la obra en el Liceo, junto a José Luis Troitiña, gerente del Liceo; Celia Pereira, presidenta de la Fundación Vicente Risco, y la editora Laura Rodríguez.

Hoy, a las 20 horas.

‘Iberia, tierra de fraternidad’

El centro cultural Marcos Valcárcel, sede temporal del Ateneo de Ourense, alberga la presentación del libro ‘Iberia, tierra de fraternidad’, con la presencia del doctor en Ciencias Sociales Pablo González, el jurista Gabriel Bernárdez; el presidente de la plataforma Ibérica, Pablo Castro; y la técnica de comunicación de la Eurocidade Chaves-Verín, Nídia Ferreira.

Mañana, a las 20 horas.

Presentación XX Premio R. Dieste

Abrense os actos das Letras Galegas en Ribadavia coa presentación do libro co que Roberto Pascual gañou por unanimidade XX Premio Rafael Dieste de Teatro. ‘Sophie non é o meu nome de guerra’ é a primeira obra de ficción escrita polo profesor e director da MIT. Escrita para ser interpretada por dúas actrices, aborda a historia dunha muller migrante, a riqueza das culturas populares de África e o tráfico de persoas.

Sábado, 14 de mayo, a las 12 horas.