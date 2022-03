Sebastián Álvaro abre el I Ciclo de Montaña, Medio Ambiente e Cambio Climático

Sebastián Álvaro (aventurero y escritor) presenta su libro “El enigma de Irvine y Mallory” en la primera jornada del I Ciclo de Montaña, Medio Ambiente y Cambio Climático organizado por el Club Peña Trevinca. La obra aborda la aventura de George Mallory y Andrew Irvine y su desaparición en 1924 en su intento de escalar el Everest, uno de los grandes misterios del alpinismo. Presenta Carlos Garrido Costas.

Auditorio do Concello (Praza do Rei) a las 20.00 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Actos Conversamos con... Xavier Labandeira

El centro de investigación interuniversitario Ecobas organiza el evento “Conversamos con... Xavier Labandeira: as propostas ambientais do Libro Branco para a reforma do sistema tributario español” , que explicará este documento realizado por un comité del que es integrante, con el periodista de FARO DE VIGO, Julio Pérez, como moderador.

Facultade de Comercio (Torrecedeira, 105) a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo (también se puede seguir por el canal YouTube de Ecobas).

O próximo martes 22 de marzo ás 19.00 terei unha conversa en Vigo con @JulitrosPerez e @LoureiroMLG sobre as propostas ambientais do libro branco de reforma fiscal. Grazas @ECOBAS_ por organizala. Espérovos en persoa ou online! https://t.co/U8Pk73cmuC pic.twitter.com/b9gPmxAXqU — Xavier Labandeira (@XLabandeira) March 17, 2022

Faladoiro

El Centro de Documentación e Recursos Feministas organiza la charla “Vida e loita de Virxinia Pereira e Castelao”, a cargo de Montse Fajardo, autora de una biografía sobre Pereira.

Actividad a través de la plataforma virtual Google Meet a las 19.00 horas.

Conferencia sobre la Reconquista

El escritor y periodista Eduardo Rolland ofrece una conferencia sobre la Reconquista en un acto de la programación organizada por la Asociación de Veciños Casco Vello.

Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2) a las 20.00 horas.

Charla sobre derechos de los consumidores

Adicae organiza la jornada “Derechos de los consumidores en la era digital, ciberseguridad y nuevos retos ante la revolución tecnológica” para aprender a evitar fraudes telemáticos y ciberestafas.

Actividad a través de internet a las 18.00 horas con inscripción previa en Adicae.

Música

VII Festival Nas Ondas

Concierto titulado “A inspiración romántica” a cargo de los alumnos del centro Rafael Rodríguez Senn, Álvaro Vidal, Eva Fernández, Lara Quesada y Óscar Paniagua, con temas de Brahms, Listz, Chopin y Albéniz en una actuación organizada por el departamento de piano.

Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23-O Castro) a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

O martes contaremos cunha mostra de repertorio romántico para piano da man dos nosos alumnos. #nasondas2022 📌Auditorio Martin Codax 📆 Martes 22/3, 20h Posted by Conservatorio Superior de Vigo on Sunday, March 20, 2022

Nacho Pérez Trío

El trío liderado por el pianista Nacho Pérez abre la jam session en concierto con Yudit Almeida al contrabajo y Chus Pazos a la batería con la interpretación de temas de Charlie Parker, Billy Strayhorn o W. Robinson, entre otros autores.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a las 21.00 horas. Entradas a 5 euros.

Fillas de Cassandra

Actuación musical de la formación que sirve para cerrar la programación municipal organizada con motivo del Día Internacional das Mulleres.

Salón de actos Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Cine

“Toni Erdmann”

Primera proyección del ciclo de cine “Mulleres” organizado por Afundación con esta película que aborda la vida de Inés, que trabaja en una importante consultora alemana en Bucarest con una vida estresante hasta que recibe la visita de su padre.