BFlecha y Yugen Kala, en Moaña

El Festival Varadero A/V de Moaña celebrará su primera edición invernal, el sábado 27 en el centro cultural de Quintela. Actuará BFlecha, con su mezcla de electrónica y r&b contemporáneo. Además actuarán los Djs vigueses Yugen Kala. Será un espectáculo musical y audiovisual.

Actos

Concierto de Miguel Iglesias en O Gran Sol.

El local de Nerga (O Hío) O Gran Sol acoge hoy y mañana conciertos de Miguel Iglesias. Hoy actúa a las 21.00 horas y mañana a las 12.30 horas.

Concierto de Top Legends en A Carriola.

El local de Meira (Moaña) A Carriola acoge hoy un concierto de Top Legends, que supone un tributo a grandes bandas del pop y del rock de los años 60, 70 y 80. Comienza a las 22.45 horas y los interesados pueden reservar en el 682500484.

Fiesta de aniversario del Salason con concierto de Rockin´Gina.

El local cangués Salason celebra esta tarde-noche su fiesta de cumpleaños. Actuará el grupo Rockin´Gina and the Sentinels, a partir de las 20.30 horas y con un precio de 10 euros por entrada.

Festival de cortos y exposición de la Protectora de Animais.

La Protectora de Animais do Morrazo organiza esta noche, a partir de las 21.30 horas, un festival de cortometrajes gallegos titulado “Cortocán”. Se celebra en el Centro Social do Mar de Bueu y con una entrada de 8 euros. Por otra parte, la Protectora mantiene abierta, hasta el domingo, una exposición fotográfica en la Capela do Hospital, con un mercadillo.

Asamblea de los comuneros de Darbo.

La Comunidade de Montes de Darbo celebra hoy, a las 17.00 horas en el colegio de San Roque, su asamblea general ordinaria. Se someterán a votación los informes económicos y de gestión.

