Una semana para saber más de Europa

Actos y Expos Aplazamiento.

La Asociación de Vecinos “O Chedeiro” decidió aplazar, dadas las predicciones meteorológicas anunciadas para hoy, el homenaje a Manuel Castro, el tamborilero del grupo Aires D´a Terra, previsto para esta tarde en el Centro Social de Cerponzóns.

La organización fijará una nueva fecha.

Ruinas de Santo Domingo.

Hasta el 31 de octubre puede visitarse el antiguo convento de los Dominicos. Los que quieran saber más de su historia de las valiosas piezas que atesora pueden sumarse todos los jueves a las visitas guiadas que arrancan a las 12 horas.

El monumento abre hoy de 11 h a 14 horas

Exposición dedicada a Emilia Pardo Bazán.

El Museo se suma a las efemérides en el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán con una muestra que reúne fondos artísticos, documentales, gráficos y bibliográficos, propiedad de la institución, vinculados a la autora.

Puede visitarse en la sala dedicada a la Xeración Doente del Edificio Castelao. El próximo día 12 se celebrará la última de las visitas comentadas. Los interesados en participar deben inscribirse previamente en el correo educacion.museo@depo.es.

Homenajeó ayer a Helena Villar y Kiko Da Silva

Helena Villar y Kiko Dasilva recibieron ayer el homenaje del Salón do Libro como referentes de la literatura infantil y juvenil gallega. Fue el acto central de una intensa jornada en la que no faltaron los cuentos, videojuegos o el estreno del espectáculo de poesía, música y danza “Cantos que contan”, a partir del libro-disco “Lingua Guapa” de Fina Casalderrey y Néstor Blanco. El Salón se despide hoy con una jornada no menos llena de contenidos en la que habrá talleres, cuentos, música, espectáculos para bebés (se estrena “Feira de sementes a las 17.30 horas) que culminarán a las 19 horas con el espectáculo musical de clausura “Rock para salvar o planeta”. Podrá seguirse en streaming en www.salondolibro.gal.

Concursos, mapas y visitas divulgan el ideario comunitario

El IES Valle Inclán, Escuela Mentora Embajadora de la UE, celebró esta semana el Día de Europa con diversos actos de divulgación como concursos o una teleconferencia organizada por Europe Direct A Coruña sobre las becas Erasmus. Los alumnos también visitaron los colegios San Xosé (en la imagen), Barcelos y Álvarez Limeses para divulgar el ideario comunitario.