Ya se pueden ver las obras ganadoras del concurso de fotografía juvenil del Museo. El Museo de Pontevedra resolvió ayer el concurso fotográfico juvenil dirigido a jóvenes y chicos de ESO o Bachillerato ‘‘Pegadas do mar e da terra’’, basado en la exposición de José Suárez. La gran participación, de 80 estudiantes, hizo entregar un premio más que no estaba previsto. Los premios del certamen recayeron en la sección de Bachillerato para Aroa Pérez Cabaleiro, del IES Indalecio Pérez Tizón (Tui), por la fotografía ‘‘Alimentando na ribeira”; y en la sección de la ESO (apartado Mar) en Cecilia González Padín, del IES Sanxenxo, por la imagen ‘Redes viuvas’, y en el apartado Terra en Evelyn Freiría Conde, del CPI Progreso (Catoira), por “A estreita relación entre as persoas e os animais’’, y en Daniela González Isorna, del CPI Progreso (Catoira), por “Presente atemporal”. n La exposición de los ganadores se podrá visitar desde hoy en el edificio Castelao.

Concierto testimonio de Chito y Taté. Los integrantes de Brotes de Olivo llegan a Pontevedra hoy para ofrecer un concierto testimonio único en la Basílica de Santa María junto al ilustrador Jesús Mario Lorente n Hoy en la Basílica de Santa María a las 18 horas.

Psicogeriatría. Los trastornos psiquiátricos en la población anciana serán el eje del nuevo curso de la Uned. Este destaca la importancia del tema para los profesionales de la salud. n A partir del próximo 3 de mayo en el centro asociado de la Uned de Pontevedra.