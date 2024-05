Cada verano y cada Navidad hay una artista que anuncia el cambio de estación con su música. Se trata de Leticia Sabater, que nunca falla a la hora de dar en el clavo de lo surrealista y esperpéntico con sus temas. 'Titi cómeme el toto' es el nuevo hit de la catalana, que sucede a su último villancico 'Esta Navidad me comeré un pibón', una versión diferente del clásico 'Last Christmas'.

En esta ocasión, la que fue durante años presentadora de un programa infantil, optó por una propuesta mucho más atlética que de costumbre. En el videoclip, grabado en un bar de copas madrileño, aparece realizando múltiples acrobacias y una elaborada coreografía. Muestra una estupenda forma física a sus 57 años. Por otra parte, la música apuesta por la electrónica más que nunca, con una fuerte base que acompaña a los versos.

Como de costumbre el sexo está presente en su obra y las letras no son de complejo aprendizaje. Durante toda la canción, la artista repite 'Titi, cómeme el toto, cómemelo to, to, to, miau, miau, miau'. Además, en partes que no pertenecen al estribillo se lanza con un 'verano caliente, baby empodérate, fiesta, DJ, playa, arena...' y poco más.

La última canción que había creado para la temporada estival fue 'Barbacoa al punto G', que logró acaparar 1,3 millones de visualizaciones.

Este verano, Leticia Sabater estará en cuatro ocasiones en Galicia: el 19 de julio en O Grove, el 25 de julio en Cambre, el 31 en Cambados y el 6 de septiembre en A Laxe.