Una influener española que está viviendo en Estados Unidos contó esta semana en sus redes la hilarante historia de cómo su novio envió un juguete sexual a su propia madre por error. En el país americano, el Día de la Madre se celebra el segundo fin de semana de mayo, una semana más tarde que aquí.

La tik toker, Noemi Hopper, relató como su novio Collin cometió el inesperado error: el joven compró un regalo y unas flores por Amazon a su progenitora y puso la dirección esta para que le llegase a su propia casa el día señalado.

Más tarde, decidió comprar también un regalo a su novia para sorprenderla. Sin embargo, en este caso, el detalle era algo más "picante". "De esos que se usan en la habitación", indicó. La equivocación vino cuando el joven se olvidó de cambiar la dirección y envió el objeto de su novia a casa de su madre.

Collin no supo lo que había pasado hasta que recibió una llamada al día siguiente. La influencer narró entre risas que, inocentemente, su novio llamó a su madre para felicitarla y preguntarle si le habían gustado las flores. "Si las flores muy bonitas, pero creo que me has enviado otro regalo más", le contestó su progenitora. "Era rosa fosforescente, ¿cómo voy a mirar yo a esa señora a la cara?", se preguntó la influencer.

La joven tiene un millón de seguidores y el video sobre la "incidencia" se viralizó, alcanzando las casi 400.000 visualizaciones.