Recién aterrizada de Nueva York, Rebeca Rods llega a la ciudad olívica para poner en marcha un nuevo proyecto musical: Vigo Gospel Choir, una colaboración entre Rebeca Rods Escuela Coral y Mundo Sonoro Escuela de Músic que codirigirá Noelia Álvarez (Two in the Mirror) y en el que participa también el pianista Sergio Gramary. El coro vigués es un proyecto que la cantante y formadora vocal acariciaba ya desde hacía tiempo y que tuvo su impulso definitivo en medio del océano Atlántico, donde este verano llevó a cabo una singular iniciativa: “Góspel a vela”, en la que aunó dos de sus pasiones: la navegación y el góspel. Quienes se embarcaron en la aventura de cantar espiritual mientras surcaban la ría de Vigo se quedaron con las ganas de más música y por ello constituyen casi la mitad de los 25 alumnos que ayer comenzaron el curso Vigo Gospel Choir, que se impartirá todos los lunes (20.00-22.00 horas) durante el calendario lectivo.

Ayer fue, además, una jornada de puertas abiertas, porque la directora de coros no quiso que nadie se quedase sin la posibilidad de conocer el góspel, un género que para ella es, simplemente, vida. “La gente suele asociarlo con las navidades, pero la energía del góspel es todo el año. El góspel es celebrar la vida”, afirma la viguesa, que actuó con su coro en el espectáculo del “40 aniversario Rock and Ríos” de Miguel Ríos, en el WiZink Center el pasado 12 de marzo.

Vigo Gospel Choir tendrá su propio repertorio y como los otros coros aficionados que dirige en su escuela vocal –Madrid Gospel, The Rock Choir y The Vocal Choir– actuará en épocas como na Navidad y colaborará en obras sociales. “Es un proyecto enfocado a cualquiera que esté interesado en cantar, haya tenido o no contacto anteriormente con un coro o con el góspel”, explica la formadora vocal, quien asegura que cualquier persona puede formar parte de este Vigo Gospel Choir. Para ello, solo tienen que dirigirse a info@rebecarods.com o al número de WhatsApp 653 625 485.

Además de estos proyectos de escuela, Rods es la fundadora y directora de The Black Light Gospel Choir, coro profesional con el que está grabando su quinto disco, “Gospel Symphony Vol. II”, editado por su propio sello discográfico y que incluye el primer espiritual en gallego. El viaje a Nueva York fue precisamente para grabar este nuevo trabajo, que contará, entre otras colaboraciones, con la de Markanthony Henry, director de The New York City Gospel Choir, uno de los artistas más destacados del género y mentor de la artista viguesa. El disco se ha grabado en The Samurai Hotel Recording Studio y en él colabora el también gallego Carlos Rodgarman, que actualmente trabaja con Michael Bublé, y que, desde Los Ángeles, es el encargado de las mezclas. Para escuchar este nuevo disco, habrá que esperar al próximo año.

Es, asegura Rods, un trabajo del que se siente especialmente orgullosa y que llega en un año muy duro, ya que ha perdido a su padre, el tenor Manuel Sirera, y a su tía Loli, a quien consideraba como una segunda madre. “El viaje a Nueva York ha sido una catarsis porque, aunque es una ciudad difícil también te ofrece muchas cosas”, dice.

Así que, tras reponer fuerzas y curar las heridas del alma, Rods regresa con más energía que nunca, con este nuevo coro y con un nuevo reto para The Black Light Gospel Choir: conquistar los Grammy. “Vamos a presentar el primer volumen de ‘Gospel Symphony’ a los Grammy. Creo que es el momento”, anuncia.

Pero Rods no es solo profesora. También es alumna, ya que continúa formándose como entrenadora vocal. “Yo también sigo estudiando para ser la mejor directora que pueda ser”, afirma.