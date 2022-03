“Estoy enamorado del personaje y no necesito estudiarlo; lo llevo dentro”

Está considerado por la crítica como el mejor imitador de Freddie Mercury del mundo y mañana llegará con su espectáculo al Auditorio Mar de Vigo (21.00 horas) para revivir los grandes éxitos de Queen. El italiano Piero Venery afirma que tan solo es un niño imitando a su ídolo sobre un escenario.

–¿Cómo llega a convertirse en el mejor doble de Freddie Mercury?

–En primer lugar, porque soy un apasionado de la música y siempre me ha gustado cantar. Cuando Freddie Mercury fallece en el 91 yo tan solo era un niño y fue un año más tarde, cuando yo cumplía 12, cuando lo descubrí. En aquel momento jamás habría imaginado que podría llegar a convertirme en su doble. En el momento en que lo descubrí, encontré la voz, musicalmente hablando, que yo deseaba tener. Con el tiempo me convertí en un fanático: me compraba todos sus discos, camisetas, diferentes objetos,... Al final, aquella pasión me llevó a formar con 23 años un banda tributo y, desde entonces, desde el año 2003, me he convertido en un homenaje a su figura. El próximo año cumpliré 20 subiéndome a los escenarios y me parece un milagro poder continuar con este espectáculo y esta vida tan maravillosa, porque mi gran sueño desde pequeño era cantar.

–Dar vida a un icono como fue y sigue siendo Mercury no debe de ser tarea fácil, ¿qué es lo más complicado para usted?

–Personalmente, lo más complejo es el cambio del vestuario, la fatiga en el camerino, porque tengo que ser rápido y salgo y entro muchas veces. Lo demás me sale natural. Freddie Mercury es mi ídolo y yo soy como un niño, cuya mayor ilusión es interpretar a su referente, y que disfruta sobre el escenario como tal, viviendo un sueño. Por eso voy a cumplir ya 20 años caracterizándolo, porque sigo siendo llevando dentro a aquel niño que lo descubrió en el 92. Recuerdo que en un concierto que dimos en España, al salir había una espectadora esperándome para decirme precisamente esto mismo, que le había parecido ver a un niño jugando y disfrutando de lo que hacía. Y me sentí muy satisfecho con haber podido transmitir eso.

–¿Hay muchas horas de trabajo y estudio del personaje detrás para llegar a realizar su caracterización?

–No me gusta referirme a interpretar a Freddie Mercury como un trabajo o como un estudio, precisamente por lo que comentaba antes, soy como un niño en el escenario y lo hago con amor. Estoy enamorado del personaje y no necesito estudiarlo; lo llevo dentro y me sale natural.

–Desde hace tiempo venimos asistiendo a la aparición de numerosas bandas tributo a Queen, ¿hasta qué punto es positivo que existan tantas agrupaciones realizando su propio homenaje?

–Gran parte de estas bandas surgieron a raíz de la película Bohemian Rhapsody y aunque me parece positivo que se ponga en valor la música de Queen y la figura de Freddie, lo cierto es que, en mi opinión, creo que tiene que hacerse con sentimiento, no vale cualquier cosa. Personalmente, estoy muy disgustado con la película que realizaron sobre su vida. Me quedó la sensación de que no se respetó su biografía, se le representó como un drogadicto y se dio una visión muy superficial de su vida. Creo que esa película fue una difamación y no me parece ético hacer eso con una persona que está muerta y que nunca podrá dar su versión de los hechos o defenderse.