¿Qué sería de la Navidad de Vigo sin el concierto de Tony Lomba & Elio dos Santos? Mucho antes de que la Navidad viguesa se convirtiese en un fenómeno nacional, la actuación del dúo de música ligera era una cita ineludible de estas fiestas y quiere continuar siéndolo. Por ello, Tony Lomba y Elio dos Santos serán fieles a su cita con sus incondicionales hoy y mañana (22.00 horas) en La Fábrica de Chocolate de Vigo, donde cerrarán su gira “A la mierda Tour”.

“Está feo que yo lo diga, pero hicimos dos bolos en Santiago y A Coruña que fueron flipantes. Estuvimos volcadísimos y las emociones que el público nos hizo llegar también fue brutal”, afirma Germán Fandiño, alter ego de Tony Lomba (¿O era al revés?). Y con esta misma actitud piensan subir al escenario de La Fábrica de Chocolate en las dos actuaciones con las que pondrán el cierre a un año duro, otro más, marcado por el COVID.

El dúo, que siempre ha colgado el cartel de no hay entradas en Vigo, ve cómo este año el ritmo de venta se ha ralentizado, algo que Fandiño atribuye, sin dudarlo, a la situación de la pandemia. “La gente está acojonada”, afirma el ‘showman’, situación a la que se propone poner remedio con un repertorio de temas con mucho ritmo y más humor.

Tony Lomba & Elio dos Santos invitan a sus seguidores a despedir el año coreando su repertorio de canciones, como han venido haciendo los últimos veintiséis años. En esta ocasión, no han podido sacar su “hit” debido a que Eladio Santos (Elio dos Santos) ha tenido que estar confinado por COVID, pero no por ello no han hecho los deberes: han grabado una versión de “Bravo por la música”, uno de los grandes éxitos del cantante gallego Juan Pardo y todo un himno, que Fandiño comparte en su cuenta de Facebook.

Para quienes estén dudando aún en asistir y pasar un buen rato con el dúo de músico más alocado de todos los tiempos, Fandiño recuerda que vigilarán muy de cerca y serán muy estrictos con el cumplimiento del uso de la mascarilla, que para acceder a la sala será necesario el certificado COVID y que se garantizará el espacio suficiente entre asistentes, ya que las entradas que se han puesto a la venta están por debajo del aforo permitido. Tampoco habrá que preocuparse por los niveles de CO2, cuyos niveles bajos garantizará la ventilación del local. “Serán conciertos con una extrema cautela”, asegura.

El año pasado, cuando por estas fechas el ocio nocturno seguía cerrado en Galicia y había limitaciones en los aforos, La Fábrica de Chocolate organizó el concierto de Tony Lomba & Elio dos Santos en el Auditorio Municipal do Concello de Vigo, donde agotaron las entradas en los dos pases que ofrecieron.

“Nos gustaría despedir este año tétrico rodeados de nuestro público. Por nuestra parte, vamos a darlo todo en el escenario para que sean dos conciertos flipantes”, afirma Lomba.

Como recuerda la otra mitad del dúo en su cuenta de Facebook, no son una banda ni graban discos ni tienen calendario de actuaciones. “Todo lo que hacemos está asentado sobre este rato cada Navidad en el escenario de la Fábrica de Chocolate”, escribe. Las entradas pueden adquirirse en Bar Princesa (Plaza de la Constitución) y en www.woutick.es.