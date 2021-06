El barco de un buen filme no llega a puerto sin la producción, clave en financiar el rodaje, elenco, localizaciones y circuito. La guardesa Beli Martínez (1980) estuvo detrás del éxito de “Longa noite” de Eloy Enciso, “Vikingland” de Xurxo Chirro y ahora del “Sycorax” de Lois Patiño y Matías Piñeiro, que irá a Cannes.

“Siendo hija de marinero y redera, no había mucha probabilidad de que yo hiciese cine; pero las becas y la educación pública me facilitaron acceder a estudios universitarios e interesarme por un cine específico, con una voz propia”, explica esta mujer “en shock” por el pasaje al Festival de Cannes, la meca.

No obstante, dolida, hace crítica:“Estoy harta de que se me cuestione, que se dude de nuestra capacidad y formas diferentes de hacer cine. Espero que nuestra presencia en Cannes facilite el levantar los proyectos. A pesar de llegar lejos (premios en Locarno, Sevilla, Marsella, Mar del Plata, Gijón...) sigo siendo cuestionada en todo. Agadic e ICAA ya entienden pero me sigue costando levantar un proyecto en la TVG. Ven difícil programar estas películas en una tele pública pero estos filmes son los que se visibilizan a nivel internacional”.