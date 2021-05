Los viernes siguen afianzándose como la gran noche del entretenimiento en televisión. Después de la batalla entre ‘Got talent’ y ‘¿Quién quiere ser millonario?’ (que se saldó la semana pasada con victoria del segundo), Tele 5 y Antena 3 proponen ahora un duelo de talent shows musicales: uno, ‘La voz kids’ (22.10 horas), es ya un veterano que llega a su sexta edición, mientras que ‘Top star. ¿Cuánto vale tu voz?’ (22.00 horas) es la nueva apuesta de Mediaset que sigue la estela de ‘Idol kids’, pero con concursantes mayores de edad.

En ambos programas el jurado es una de sus grandes bazas. En el caso de ‘Top star’, porque cuenta en nómina con Isabel Pantoja, siempre un gran reclamo televisivo, y con una de las protagonistas de ‘Élite’, la mexicana Danna Paola, que se estrena en España como mentora musical. Junto a ellas está un veterano en estas lides, Risto Mejide (‘OT’, ‘Got talent’) y un presentador con muchas tablas, Jesús Vázquez.

En ‘La voz kids’, por su parte, los cantantes David Bisbal, Vanesa Martín, Melendi y Rosario Flores repiten como coaches bajo la batuta de Eva González y acompañados en esta ocasión de Aitana, Blas Cantó, Rozalén y Beret como asesores.

La novedad que aporta ‘Top star’ a los tradicionales talent shows musicales es que se realizan apuestas y subastas con dinero real: por un lado los concursantes (cantantes conocidos o anónimos) pugnan para llevarse el dinero por el que han sido subastados; por otro los mentores, que despliegan sus estrategias para que los artistas por los que han pujado se conviertan en ganadores con el apoyo del público del plató, que también valorará a los participantes.

Pantoja, Mejide y Paola disponen conjuntamente de 270.000 euros para pujar, de los que el ganador de cada programa puede llevarse a casa hasta 30.000. “Aquí no creo que llore tanto”, reconoció la tonadillera en la presentación del show, aludiendo a su anterior experiencia como jurado en ‘Idol kids’, donde tenía que valorar a niños y en el que derramó más de una lágrima.

Mecánica

Cada programa consta de tres rondas eliminatorias y una final, en la que se decide el ganador de la noche. En las primeras actúan tres cantantes, agrupados bajo un mismo estilo musical o por alguna característica común.

Están, por ejemplo, ‘We are the champions’ (ganadores de otros concursos de talentos), ‘Mamá quiero ser artista’ (hijos de personajes famosos) y ‘Corazón latino’ (ritmos americanos). El destino de los participantes lo deciden los mentores, si deciden pujar con dinero por ellos o no (en cada ronda cada uno cuenta con 30.000 euros), y el público del plató, que elige en cada ronda un finalista entre los artistas que hayan ido a subasta y también al ganador del programa en la ronda final.

Mientras, en ‘La voz kids’ los protagonistas serán, de nuevo, los niños, chavales entre 7 y 15 años de todo tipo y condición y con muy diferentes estilos musicales .

En las previas del concurso pasaron cerca de 4.000 chicos, de los cuales 1.000 acudieron después a una selección presencial para finalmente quedar 105 convocados, que son los que protagonizarán las 12 galas, en una sola entrega semanal, previstas para esta temporada.