La pandemia no ha frenado a The Soul Jacket, grupo vigués que lleva cerca de 17 años propagando entre el público su contagiosa combinación de rock, soul, funk y pop. Hoy sale a la venta “Let me stand”, nueve cortes grabados, al igual que su anterior álbum, en los estudios Radar de Vigo y que presentarán el próximo 11 de junio en el festival Terraceo de la ciudad olívica.

Inspirados desde sus comienzos, en 2004, por el sonido del rock & roll americano y británico de principios de los 70, The Soul Jacket se ha consolidado como uno de los grupos de culto de la escena nacional. Sin necesidad de artificios promocionales ni golpes de efecto marketinianos, esta banda surgida a caballo entre Vigo y Nigrán ha crecido gracias al boca a oreja no solo en Galicia, sino en toda España, gracias a la naturalidad con la que combinan diversos géneros y estilos, la potencia de sus directos y su personalidad sobre los escenarios, encarnada por el carismático Toño López al micrófono, cuyas texturas vocales y maneras de frontman recuerdan al Joe Cocker de finales de los 60.

En la hoja promocional de este quinto disco de larga duración, Pepe Ferrández, de la promotora Sound Dealers, destaca “las armonías vocales y las diferentes tesituras de la voz deToño, el denso y cuidado trabajo de teclas, sintes y multitud de cacharros fantásticos y por supuesto una aplastante sección rítmica”.

“Let me stand” sucede a “Plastic Jail” (autoeditado, 2018), grabado también en los estudios Radar de Vigo, con guiños a bandas como Big Star o los primeros Heartbreakers de Tomp Petty, y también con ecos de los Kinks y los Beatles.

Pese a girar por mil sitios y publicar unas cuantas maquetas, no publicaron su primer álbum hasta 2012, “Wood mama”, grabado en los estudios Guitartown de Hendrik Röver (los Deltonos). Un año más tarde autoprodujeron el EP “Gunpowder Valley”, y en 2014, el doble álbum “Black Cotton Limited”. El EP acústico de cuatro temas “Soul BBQ” (2016) precedió a un enigmático álbum sin título (Untitled/Volumen III, 2017).

Actualmente la banda la forman Jorge Mizer y Guillermo Gagliardi a las guitarras, Jann Zerega al bajo, Xabier Vieitez a las teclas, Mauro Comesaña a la batería y Toño López a la voz principal.