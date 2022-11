Intervención de Cangas realizó 271 reparos en lo que va de año

Intervención reparó este año 271 facturas y solo en este mes de noviembre, el gasto que pasó por esta criba alcanza un importe de 134.125 euros, además de existir otro reparo de subvenciones. Esta documentación irá al pleno de mañana en forma de dación de cuenta por parte del gobierno de Cangas. Será el concejal de Facenda, Mariano Abalo, el encargado de hacerlo.

Para el Partido Popular estos datos ponen de manifiesto que Abalo miente otra vez ya que no solo no se redujo el número de reparos suspensivos, sino que aumentan y se va camino de superar un récord que quedó marcado en 2019, cuando Intervención realizó un total de 311 reparos.

Asegura el concejal del PP encargado de asuntos económicos, Pío Millán, que por mucha cortina de humo que quiera intentar tapar estos datos, la realidad es la que es, de forma constante sale a la luz pública, dejando al gobierno de Cangas en ridículo por su nefasta gestión.

Pío Millán recuerda que el gobierno había dicho que estaba mejorando en el control del gasto y la realidad dice que se siguen las mismas maneras y que más de un 60% del gasto total del Concello de Cangas se sigue realizando de forma irregular, sin respetar lo que establece la normativa vigente. El edil del PP es consciente de que Mariano Abalo contestará acusando a la oposición de que es la culpable de todos los problemas del Concello y seguirá realizando ataques personales a los miembros del grupo municipal del PP.

Pío Millán afirma que el gobierno no tiene argumentos para poder defenderse de su nefasta gestión y solo le queda insultar y descalificar a la oposición. “Pero el pueblo de Cangas no se deja de engañar tan fácilmente y ya está harto de que Cangas se encuentre completamente abandonada por parte de la alcaldesa y Mariano Abalo, auténticos responsables de esta situación”.

Millán recuerda que en los últimos meses el concejal de Facenda había presumido del control de gasto. Aseguraba que era mayor y que ya se podían ver los resultados, gracias, entre otras, a la central de compras. En ese momento, Abalo dijo también que la central de compras iba a reducir mucho el número de reparos suspensivos, algo que como se puede comprobar no es cierto en absoluto, al contrario.

Pero los reparos de Intervención no suponen demasiado obstáculo ni para este gobierno ni para otros. En este caso, la alcaldesa acostumbra a levantarlos con toda tranquilidad. De nada sirve que quien lo haga sea un funcionario del cuerpo nacional de habilitados, por el que el gobierno demostró tanto aprecio en su trabajo. No importa levantar reparos, no cuesta nada. Nunca se tradujo esto en algún tipo de sanción administrativa en el Concello de Cangas a pesar de ser reiterados.

Hay que recordar que en Cangas está reparada incluso la nómina de todos los trabajadores municipales desde hace años. Se espera solucionar con la ley de la estabilidad laboral, cuyo proceso está en marcha.