Alerta en el PAC de Cangas al quedar solo un médico en el servicio por la tarde

Más problemas para el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas. La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE) recibía ayer a primera hora de la tarde una llamada en la que le comunicaba que en el PAC había en ese momento un solo médico ya que el otro había salido a una emergencia. Victoria Portas recuerda que tenían que haber como mínimo tres médicos más un residente. “Pero como un médico está de baja y el Sergas no lo sustituyó, pasa esta situación. Un centro de emergencias que tiene que atender a dos concellos con las poblaciones de Cangas y de Moaña no puede estar atendido por un solo médico. No podemos seguir así”, comenta la regidora local de Cangas.

Añade que ayer tuvo conocimiento de que solo quedaba un médico en un momento determinado de la tarde, pero que esta situación se pudo dar muchas veces más, desde que hay un médico de baja. Considera que ante una situación como esta tanto Cangas como Moaña están vendidos y culpa al Sergas por no cubrir la baja, que es quien tiene que complementar el PAC de Cangas de forma contundente, no solo con parches, sobre todo teniendo en cuenta que al PAC de Cangas llegan pacientes del municipio de Moaña, por lo que el colapso puede ser total. “Están poniendo en riesgo la salud de nuestros vecinos”, comenta la alcaldesa, que recuerda lo sucedido no hace muchos días, cuando un accidentado en el barrio de Nazaret tuvo que ser recogido por una ambulancia que venía de Moaña, con lo que eso supone si el accidentado está grave. La alcaldesa de Cangas anuncia que ante esta situación no le queda otra que reunirse con la regidora de Moaña, Leticia Santos, y acordar medidas contundentes para acabar con esta situación de falta de médicos en el PAC de Cangas que pone en peligro a los ciudadanos de ambos municipios. “No nos queda otra que actuar. Estamos hartos de esperar”.