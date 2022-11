Moaña sigue sin urgencias y pone fin a la tregua con el gerente

La crisis en la atención sanitaria se dejará sentir con más fuerza en las calles de O Morrazo a partir de esta semana, en donde en Moaña están dispuestos a adoptar más medidas de presión, que las concentraciones de todos los domingos, para reclamar el regreso de las urgencias y que se cubran las vacantes médicas pendientes en el centro de salud. En Cangas está preparada una concentración para este próximo domingo día 20, con peluches, muñecos y juguetes para protestar por el déficit en la atención pediátrica. La gerencia del Área Sanitaria de Vigo había cerrado en 2017 la consulta de pediatría en el Centro de Salud de Aldán y desde 2018 no hay pediatría de tarde en el centro de salud cangués.

La adopción de nuevas medidas se trató ayer en la concentración de la sanidad de Moaña, en donde la Mesa Local da Sanidade de Moaña cumplió ayer 49 semanas consecutivas de concentraciones en domingo ante la Casa do Mar para reclamar el regreso de las urgencias, centralizadas en Cangas desde la pandemia; la cobertura de las plazas médicas vacantes y el refuerzo de las ambulancias, si bien ayer no se aludió a esta última demanda en la intervención de la alcaldesa y presidenta de la Mesa, Leticia Santos (BNG), que calificó estas 49 semanas de “hito histórico en el país”. Recordó que la Casa del Mar lleva sin PAC, cerrada los domingos, desde abril de 2020 bajo un primer argumento de Sanidade de falta de espacio para el doble circuito d seguridad frente al virus, después por los datos de la pandemia, y acto seguido porque había que realizar obras de adaptación. “¿Y ahora?” preguntó la alcaldesa ante las decenas de personas concentradas, coreando y portando pancartas de “Coa nosa saúde non se xoga” y “Urxencias xa”.

Santos indicó que seguían a la espera de la tregua de unos días que les había pedido el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, cuando concluyó el mes de octubre, sin que la gerencia cumpliera con el compromiso de devolver las urgencias y tener las plazas médicas. Entonces, se acordó convocar la Mesa Local da Sanidade para adoptar nuevas medidas de presión si en esa semana no había noticias del gerente, que pidió a la alcaldesa unos días de margen. Leticia Santos reconoció ayer que hoy se cumplen 15 días y que pese a la insistencia desde Moaña para que el gerente pusiera una fecha para esa Mesa Local, se sigue sin respuesta. Por esta razón anunció que se iban a adoptar las medidas que requieran la situación. La Gerencia estaría barajando, como una opción, devolver las urgencias a Moaña, pero sin noches ni fines de semana, solo hasta las 22:00 horas. La decisión es complicada a tenor también de la postura del personal sanitario del PAC que ha solicitado que Moaña siga centralizada en Cangas porque la suma de tres equipos (2 de Cangas y 1 de Moaña) da más seguridad a los pacientes de que se van a encontrar con médico cuando llegan al Punto de Atención Continuada si es que, como en muchas ocasiones, dos de los equipos del PAC tienen que salir a emergencias en domicilios.

Leticia Santos confirmó que se iba a convocar la mesa y que, si quería que acudiera la Gerencia, “pero adoptaremos las medidas porque llevamos desde el 8 de agosto escuchando que estaba todo encauzado y que la intención era cubrir las vacantes y devolver las urgencias”. Volvió a insistir en que aunque Sanidade convocó dos concursos, unas 1.400 personas de Moaña, entre las que está ella misma, llevan 13 meses sin médico/ca de referencia porque la plaza no se cubrió y que desde Sanidade le trasladaron que sí que se iba a cubrir en un procedimiento extraordinario, a la espera de que se den los plazos; y que la quinta plaza en el turno de tarde, de nueva creación, sí está adjudicada y la persona se va a incorporar ya, aunque dijo que no entendía que primero se cubra una plaza nueva y la cuarta, “la nuestra”, siga vacante.

Añadió que en tres semanas más (el próximo 12 de diciembre) las concentraciones cumplirán un año reclamando el derecho de todos a la sanidad pública y mandó un mensaje al presidente de la Xunta y al conselleiro de Sanidade de que “ni en San Martiño paramos y seguimos aquí esperando a que cumplan su compromiso, como Moaña cumplió el suyo poniendo a disposición los terrenos para la construcción del nuevo centro de salud de Sisalde”, del que dijo que un edificio no resuelve la falta de carencias de personal ni de compromisos del Sergas: “Necesitamos que incorporen todos los médicos y tener devuelta las urgencias lo antes posible”.

Protesta con peluches en Cangas por la atención pediátrica

Cangas también mostrará esta semana, en la calle, su malestar con la atención sanitaria que recibe la población, en concreto, la pediátrica, después de que en 2018 se cerrara la única consulta de pediatría de tarde en el centro de salud cangués y sigan, desde entonces, sin respuesta por parte de la Gerencia del Área de Vigo. Por este motivo y aprovechando el Día Mundial de la Infancia, la asociación de usuarios A Voz da Sanidade de Cangas celebrará este próximo domingo, día 20, una concentración en el centro de salud, a la que se pide que se acuda con peluches, muñecos y juguetes que después serán donados al comedor social de Cangas. La concentración se desarrollará de 12:00 a 13:00 horas y con ella recordarán a la administración que “no es un privilegio sr atendido por un/una pediatra en la atención primaria en la sanidad pública, más bien es un derecho de los niños y niñas a recibir las atenciones en unas condiciones dignas”. A Voz da Sanidade recuerda que lleva tiempo denunciando el déficit en la atención pediátrica de la población infantil del municipio, después de que, en 2017, la Gerencia cerrara la consulta de pediatría de Aldán y desde 2018 la única de tarde en el Centro de Salud de Cangas. La plantilla de pediatría quedó entonces con solo tres pediatras y toda la población infantil debiendo de concentrarse por las mañanas, pese a que en 2019 se amplió con un cuarto pediatra, pero también de mañana. A Voz da Sanidade había iniciado entonces quejas ante la Valedora do Pobo, recogió firmas con la Federación de padres de alumnos que fueron entregada sal anterior conselleiro de Sanidade y a la Gerencia con la única respuesta de la administración de “no hay pediatras”. Pero la asociación de usuarios reconoce que, en el Plan Funcional elaborado por la Xunta para el futuro sanitario de Cangas, figuran dos consultas de pediatría por la mañana, una por la tarde y también la consulta de Aldán, por lo que el Sergas reconoce la misma plantilla que la que había en 2017. Desde marzo, la asociación está pendiente de una entrevista con la Gerencia del Área de Vigo para solicitar otra reorganización del servicio que permita la conciliación familiar.