Secretaría se niegan a informar sobre la polémica del Plan Concellos

En una decisión no exenta de polémica, la secretaria municipal del Concello de Cangas, que lo es de toda la corporacion, decide no informar sobre una controversia que se arrastra desde hace meses: la competencia o no del pleno para aprobar los proyectos del Plan Concellos 2022-2023.

El grupo municipal del PP había pedido en su día por escrito a la secretaria que informara sobre la cuestión, la técnica municipal dijo que no, porque era un asunto que no se había tratado en pleno (si no se lleva a pleno es imposible que pase por este órgano. Es el pez que se muerde la cola).

El PP, entonces, decidió presentar una moción sobre esta cuestión del Plan Concellos para que la secretaria informara. Hay que recordar que la oposición se encontró con la sorpresa de que los proyectos del Plan Concellos de Cangas se habían aprobado en la junta de gobierno, cuando a entender de la mayoría de la oposición no podía ser, de hecho se recordó que la Diputación, en 2021, había exigido que fuese el pleno de la corporación municipal y no la junta de gobierno quien debía de aprobar los proyectos. La decisión de aprobarla en junta de gobierno supuso a ACE ganar una batalla que la oposición tenía perdida. De ahí la necesidad de un informe aséptico, imparcial, que no parece que sea el que realizó una empresa externa, como la contratada para los servicios jurídicos del Concellos, que tampoco aclara bien la cuestión de competencias para aprobación de proyectos. Así las cosas, parece que una cuestión de tanta transcendencia y que choca en clara contradicción con los mandatos que la Diputación de Pontevedra dio el año anterior, nadie la va a aclarar.

La nueva secretaria municipal señala que “en cuanto a al cuestión suscitada referente a la identificación del órgano competente para la aprobación de proyectos del Plan Concellos, se pretende con esta solicitud que esta Secretaria informe acerca de la adecuación a la legalidad de todos acuerdos que no están en la presente moción, por lo que no procede la emisión del citado informe, ya que podría considerarse que un exceso por parte de esta Secretaria al pronunciarse sobre cuestiones de carácter jurídico que va más allá del contenido que indica que debe tener un informe previo preceptivo de Secretaria, los concejales que no tiene atribuciones ejecutivas no puede pretender, empleando la figura de la moción, la emisión de forma preceptiva por parte de la secretaria municipal de cualquier cuestión que la popularmente conocida como oposición considere, de producirse lo anterior, se estaría incurriendo en fraude de ley.”