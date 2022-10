Elena Boza: “Se le está negando a mi hija el derecho a la educación”

Elena Boza (53 años) permanece en Cangas a la espera de que su ex marido (77 años) entregue a su hija (13 años) , tras haber incumplido con mucho el régimen de visitas asignado en sentencia de divorcio. Desde el pasado jueves vive en un hotel de la villa que no queda muy lejos de la casa donde su ex marido “retiene” a la hija de ambos. Ayer se encontraba desmoralizada. Sigue acudiendo todos los días en distintas horas al portal de la mencionada vivienda. Llama por a su hija por su nombre con la intención de que salga al balcón para poder verla. Aún no lo consiguió. Rumia su amargura entre documentos, denuncias y visitas a los juzgados de Cangas. Ayer tenía en mente acudir a Vigo a a la delegación de Educación y denunciar que su hija no está escolarizada, que se está incumpliendo un derecho fundamental que es el derecho a la educación de su hija.

Elena Boza reitera que fue su ex marido quien incumplió el régimen de visitas y si quiere cuestionar algo después, primer debe cumplir con la ley, porque está incumpliendo una sentencia y también un auto judicial, aunque éste está recurrido ahora mismo. Afirma que tuvo llamadas de la dirección del colegio donde estudia su hija en Tenerife para preguntar por la situación de la menor y que nadie debe olvidar que quien está incumpliendo la ley es su ex marido. Afirma que no es cierto que ella dejara a su hija abandonada en el aeropuerto en Tenerife cuando la embarcó el 18 de junio rumbo a Cangas. Asegura que estuvo con ella en todo momento y que desayunaron juntas en la cafetería del aeropuerto. Añade que no se le puede estar juzgado como madre porque según su ex marido hubo una fuerte discusión entre ambas, algo que niega y vuelva repetir que no sabe que quiere decir su ex marido con fuerte discusión. Pero que es a él a quien hay que juzgar porque incumplió un régimen de visitas establecido en una sentencia de divorcio, donde se le concedió a ella la custodia. Se volvió a mostrar muy molesta por el hecho de que su ex marido llevase, a sus espaldas, a su hija a declarar, antes de que el titular del Juzgado Número 3 de Cangas dictara auto ordenando al ex marido a que entregara de forma inmediata a la menor a su madre.

Elena Boza, por la tarde, ya se encontraba más optimista y espera que pronto se resuelva su caso, que no es otro que su hija regrese con ella a Tenerife. No se moverá de Cangas mientras esto no suceda. Ahora mismo, en su trabajo está dada de baja debido a la situación que padece. Ella es trabajadora de la limpieza de un hospital en Tenerife.