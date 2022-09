Cangas sancionará a Costas por las naves de Ojea y Abalo somete su cesión a votación de los partidos

El Concello de Cangas va a continuar la línea administrativa anunciada encaminada a multar a la delegación de Costas del Estado por su inacción ante el deterioro de las naves de Ojea. Esa es la postura del gobierno local que comparten también el BNG y Avante!, cuyos portavoces acudieron ayer a la reunión convocada por la alcaldesa Victoria Portas, en la que explicó la situación actual respecto a la que se encontraba el expediente de desafectación de las naves de Ojea.

El portavoz del gobierno local, Mariano Abalo (ACE) reveló que Costas solo propone una cesión, que se niega incluso a establecer un convenio a tres bandas: Xunta, Concello y Costas para realizar un proyecto común y aprovechar los fondos europeos Next Generation. La concesión, según Mariano Abalo, conllevaría asumir el coste de la reparación y el mantenimiento y no abre la puerta en absoluto a las Next Generation. En la reunión de ayer se acordó pedir la opinión de los grupos que faltaron a la junta de portavoces respecto a la posibilidad de aceptar la cesión. El Concello continuará con la acción legal para que Costas asuma con su obligación, como cualquier vecino del municipio, de reparar las propiedades que amenazan con desplomarse.

Tanto el portavoz del gobierno como el de Avante! hicieron constar su extrañeza por la ausencia de PP y PSOE a la reunión de ayer. Es más, Mariano Abalo recordó quecuriosamente son los partidos los que tienen “competencias o incompetencias” en el ámbito. La Xunta gobernada por el PP catalogó los naves y es del PSOE el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que en varias reuniones mantenidas con sus representantes dijeron en repetidas veces no a la desafectación. Así que de nada vale que no exista un documento que niegue la mayor, cuando se dejó constancia de ello en varias reuniones, hasta tres.

Por su parte, Tomás Hermelo, representante de Avante! se mostró extrañado por la ausencia de PSOE y BNG y comprobó cómo Madrid dijo en varias ocasiones no a la desafectación de las naves de Ojea, que como mucho se valora una concesión o actuar ellos en el espacio. “Acordamos dejar a Costas del Estado que se pronuncie si está a favor o en contra de la desafectación y cuál es su propuesta. Lo que está claro es que ahí hay que actuar. Si los terrenos son de Costas y Costas no quiere deshacerse de ellos y no da opción ninguna, pues habrá que adoptar las medidas de presión hacia Costas para evitar el derrumbe de las naves y del estado de la zona del helipuerto, que hay muchas dudas de que por debajo no esté comido por el mar. Ahora hay una moción del BNG que va ir a pleno. Insistir a Costas de una reunión, aunque sea telemática de todos los portavoces políticos para aclarar y evitar esta guerra de versiones de un lado y de otro. Costas se tiene que enfrentar a la situación que tiene ahí. Son los propietarios de los terrenos y si no quieren desafectarlos tienen que actuar y si hay que ir por la vía judicial habrá que hacerlo. Nosotros estamos por la labor de que esos terrenos tienen que revertir en Cangas, si el Estado se niega habrá que exigir que los repare y que pueda ser utilizado por los vecinos. La reunión, bien porque se pusieron encima de la mesa muchos trámites que nosotros desconocíamos por parte del gobierno. Ahora hay que exigir una respuesta del ministerio por escrito”.

Por su parte, el BNG insiste en que es necesaria más que nunca la aprobación de su moción que va a ir a pleno sobre este asunto y que se debe exigir con informes técnicos al propietario de la naves que repare de forma urgente las naves por el riesgo que conlleva su estado.

“Es un paripé para esconder su gestión”

El grupo municipal del Partido Popular, a través de su portavoz, Rafael Soliño, aseguraba ayer que la convocatoria de la junta de portavoces para abordar el conflicto de Ojea era un mero “paripé”, que habría hecho el gobierno para tener una excusa a su falta de gestión. Soliño recuerda que hay decisiones aprobadas en el pleno sobre esta cuestión, que el gobierno no ejecuta y recuerda que ya el PP inició la desafectación en 2014. Considera que fue vergonzoso lo que pasó este verano, con el paseo marítimo cortado por culpa de haber caído el tejado de una de las naves de Ojea, mientras que en su interior seguían operativas. “Las medidas de seguridad deben ser totales, no parciales”, alega. También señala el portavoz del PP que no hay documentación que pruebe el rechazo del Estado y que el Concello “debe seguir trabajando” . El PP no desaprueba la cesión en precario y que el mantenimiento corra a cargo de las distintas administraciones. Soliño menciona, además, que Avante! había solicitado un concurso de ideas sobre este suelo, que dice no se llevó a cabo.