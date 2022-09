Un pregón y mil y una queimadas

Se esperaba más gente después de dos años sin romería. Claro que el Cristo de Cangas aún estaba muy reciente y este septiembre había amanecido descarado, con un tiempo desapacible que abría dudas en el corazón de los romeros. Pero aunque no hubo lleno, había una buena entrada, que se dice en términos fútboleros y taurinos. El pregonero Víctor Fábregas también tenía tirón. No era un pregón al uso, porque no tenía la encomienda de sublimar la romería y los romeros, sino la de hacedlos disfrutar, que no es cosa pequeña en los tiempos que estamos, con tanto agorero del tiempo y de la economía, que otra vez nos vienen a decir que vivimos por encima de nuestras posibilidades. ¡Cómo si la queimada fuera tan cara y el pregón de tan alto precio! Así que en estas venturas se movió el personal que acudió a la mítica carballeira, en la que abundas los seres mitológicos, que se esconden más que nunca en estas fechas de los humanos, con los que comparten ese aguardiente que quema la garganta en un placer inequívoco de lujuria etílica. El pregonero conoce a los elfos y tiene empatía con ellos. De ahí que entró preocupado por su actuación, pero poco a poco su interacción con los romeros fue absoluta. El hecho de que reconociese que no conocía la romería no supuso un debe, al contrario. Víctor Fábregas quedó sorprendido con lo que vio y cuentan que se enredo con los asistentes después de su actuación, que finalizó en medio de aplausos.

Y si el martes había media entrada en la carballeira de Darbo, hoy se espera lleno absoluto, por mucho que algunos meteorólogos se empeñen en poner alertas rojas en este Día de Darbo. Que si el huracán tocará o no tocará la península, que si lo hará en forma de borrasca o en otras formas. De quitarnos el medio ya se ocupan los seres del bosque, que este año habían retomado la danza de la lluvia, más ancestral si cabe que la de Darbo, prevista para hoy sobre las 14.00 horas. Que nunca es exacta la hora porque se danza después de la procesión, que tiene un largo tramo que recorrer. Ayer, la verbena estuvo amenizada por los grupos Ritmo Joven y la Favorita. Para hoy, está prevista una misa solemne que comenzará a las 12.30 horas, después de la gran tirada de fuegos, y que estará cantada por el Orfeón de Moaña. Hay que recordar que la Danza es en el atrio de la iglesia, que arriba es donde hay pendellos donde se sirve vino para beber y puestos donde se puede comer, aquellos que aún no quedarán hartos de las jornadas gastronómicas del Cristo.