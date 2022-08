“La pandemia me ayudó a alargar un tiempo de reflexión”

El Festival SonRías Baixas afronta hoy su segunda jornada, en la que uno de los grupos más esperados es Ciudad Jara, el proyecto de Pablo Sánchez, el que fuera líder de La Raíz. A Bueu llegan para presentar su segundo disco, “Cinema”.

–Regresa a un escenario que ya conoce bien. Estuvo en el SonRías Baixas con La Raíz y en la edición del año pasado como Ciudad Jara. ¿Qué tiene de especial Bueu y este festival para usted?

–Me encanta ese festival. Es de los más bonitos en los que he tocado y esta será mi cuarta vez allí. Es un encanto, tanto por el sitio como por su gente.

–Supongo que resulta fantástico regresar con sensaciones de aquella añorada “normalidad”: con la gente de pie y con la posibilidad de bailar, algo que el año pasado no fue posible. ¿Cómo se vivían desde el escenario esas restricciones?

–Era bonito tocar porque era un medio de liberación enorme. Tanto el público como el músico lo vivía igual o mejor que si no hubiera restricciones, por el hecho de tener algo de entretenimiento en un momento como ese.

–En esta ocasión vuelve con un nuevo disco debajo del brazo, “Cinema”. ¿Cómo ha sido la acogida de este nuevo álbum?

–A nosotros nos gusta interpretarlo en directo y parece que la gente lo va saboreando con el tiempo. Creo que los discos de ciudad jara tienen este componente de degustar a fuego lento.

–El anterior disco, “Donde nace el infarto”, ya marcaba de alguna manera diferencias con respecto a su trabajo en La Raíz. Ahora el cambio y la evolución son mucho más evidentes. ¿Es algo consciente o simplemente ley de vida, un paso más de madurez?

–Es ley de vida pero también es consciente porque en el momento que hay algo que te recuerda al anterior proyecto, por instinto intentas darle algunas vueltas más para cambiarlo, así que hay un poco de todo.

–De una manera u otra, todos tendemos a buscar referencias a la pandemia y a sus consecuencias en los discos y canciones publicadas a partir de aquel marzo de 2020. ¿Dónde se pueden rastrear los orígenes de “Cinema”: es un disco cuyas composiciones empiezan a gestarse con la pandemia o ya había un trabajo previo detrás?

–Se compone en plena pandemia, por tanto está permeado emocionalmente por ese contexto, de manera absoluta.

–¿En que momento vital y artístico le cogió a usted la pandemia?

–Era un momento de muchas dudas y mucha ilusión. Era un momento difícil y la pandemia me ayudó a alargar un tiempo de recapacitación que necesitaba.

–¿Se ha acostumbrado a vivir, actuar o componer sin la red que suponía tener a una banda como La Raíz?

–Totalmente. Ha sido liberador. Ahora lo veo como una bonita etapa y punto.

–¿Le preocupa que una parte de los seguidores de aquella época de La Raíz no se sientan identificados con esta nueva etapa o que le puedan dar la espalda?

–No me preocupa en absoluto. Me gusta que haya un paso adelante sincero, ya sea a favor o en contra de la banda. Hay mucha gente que no ha aceptado el proyecto Ciudad Jara al principio porque no encontraban en él cosas de La Raíz. Y después se han sumado a él, o no, de una manera libre y sincera. Pero lo más bonito es generar un nuevo público.