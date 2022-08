Aumentan las quejas de vecinos en Moaña por los prolongados cortes del suministro eléctrico

El Concello de Moaña sigue recibiendo más quejas de vecinos del municipio por los prolongados cortes del suministro eléctrico que están padeciendo en los domicilios y en los negocios Los cortes empezaron el martes pasado en la zona de San Martiño, continuaron el miércoles en la de O Lazareto, en la parte alta de Tirán y ayer volvieron a producirse en esta zona, afectando a un centenar de clientes entre las 07:00 y las 09:34 horas. Son numerosos los vecinos que llaman a la jefatura de la Policía Local para quejarse por esta situación de la que el Concello no es responsable.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, asegura que el Concello no ha recibido ninguna comunicación por parte de la empresa comercializadora de la electricidad para justificar esos cortes tan prolongados. Sí confirma que el pasado 22 de julio y después el día 27 recibieron dos comunicados de la empresa comercializadora Naturgy en el que comunicaban al Concello de que con el fin de efectuar trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica precisos para poder atender en las mejores condiciones las necesidades de suministro de la zona, informaban de que el día 29 de julio, de 06:00 a 07:30 horas dejarían fuera de servicio una serie de instalaciones, lo que podría provocar interrupciones en el suministro de electricidad durante ese intervalo de tiempo. En la comunicación informaban que las instalaciones eléctricas sometidas a descargo afectaban a las calles y lugares de A Guía (carretera Guía), Isamil (barrio Lourido, carretera Isamil); O Latón (Barrio Borna, camino Praia do Latón) y Palmás. En el comunicado del día 27, Naturgy informaba igualmente de trabajos de mantenimiento que iban a dejar fuera de servicio instalaciones, entre las 06:00 y las 07:00 horas el día 31afectando a la zona de Reibón (barrio Seca nº 37).

Fuera de estas comunicaciones, la alcaldesa asegura que no han recibido nada más que justifiquen estos prolongados cortes en el suministro que tantas quejas están provocando entre los vecinos como así trasladan al Concello.

Añade que los cortes esta semana no se corresponden con lo comunicado “y, por lo tanto, no sabemos que está pasando”. Asegura que en vista de la situación, desde el Concello se llamó al teléfono de incidencias de la distribuidora UFD -la antigua Unión Fenosa Distribución que pertenece al grupo Naturgy- y también se le trasladó un correo electrónico con el aumento de las quejas en las zonas de O Casal, O Lazareto, Quintela o A Lameira, solicitando que se traslade a la compañía una queja por este asunto y por no comunicar previamente los cortes para que los vecinos pudieran organizarse, ya que hay personas con medicación y con aparatos médicos en el domicilio y otra a la que se le puede estropear la comida refrigerada, dado el prolongado tiempo del corte y las altas temperaturas de estos días. Por todo ello, en ese correo, la regidora exige de la compañía una respuesta a esas incidencias y que se restablezca el servicio de forma inmediata dados los problemas que están causando a los vecinos.

Desde Naturgy aseguran que los cortes se han debido a trabajos programados. Añaden que se instalaron grupos electrógenos para que no afectara al suministro eléctrico, pero al conectarlos pudo registrarse algún corte. De todas formas, ayer solo tenían constancia de un corte por desconexión del grupo electrógeno por la mañana, entre las 07:00 y las 09:34 horas, en la zona de O Lazareto, en donde la compañía confirma que afectó a un centenar de clientes.

En la jornada de ayer, operarios subcontratados por la empresa realizaban labores en la red eléctrica próxima al centro comercial de Lidl, en la parroquia de Tirán.