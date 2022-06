Todo preparado para que la patrulla nocturna de la Policía empiece el día 5

La patrulla nocturna de la Policía Local de Cangas tiene previsto ponerse en marcha el próximo día 5 julio. El jefe de la Policía Local Alberto Agulla tiene preparados ya los nocturnos de los agentes, que serán rotatorios y en los que formarán parte los nuevos auxiliares que se incorporan. Asegura que la puesta en marcha de este servicio tan demandado por la población reducirá posiblemente personal en los turnos de mañana y tarde, pero la alcaldesa Victoria Portas (ACE) considera prioritaria la seguridad nocturna, ahora que comienza la temporada de verano en Cangas, donde la población se duplica por estas fechas de vacaciones, que es cuando comienzan a ocuparse de forma habitual las viviendas que son segunda residencia. Además, se quiere realizar un mayor control de la “movida” nocturna de Cangas, que en este último año recobró bríos. En este sentido, la intención del Concello es la de establecer una colaboración con la Guardia Civil. Una vez se ponga en marcha la brigada nocturna, la alcaldesa tiene la intención de solicitar la convocatoria de la Junta Local de Seguridad, que ayudará precisamente a coordinar las fuerzas de seguridad.

Cangas lleva tres años sin Patrulla Nocturna. Desapareció porque todos sus integrantes se jubilaron menos uno. Se trataba de un cuerpo especial de la Policía Local de Cangas, ya que sus integrantes solo podían trabajar en horario nocturno, Las peticiones que se hicieron para esa circunstancia cambiara fracasaron incluso en los tribunales de justicia. Ahora, lo que se pretende es que los agentes roten los tres turnos: mañana, tarde y noche.

La puesta en marcha de este servicio estuvo paralizada porque el Concello de Cangas no tenía aprobados los presupuestos para 2022 y uno de los requisitos que exigían los miembros del cuerpo era que había que modificar el complemento específico de los trabajadores de la Policía Local, algo que no se podía realizar mientas no existiese un presupuesto aprobado. Pero también es cierto que se quedó en que, de forma provisional, estos pagos a mayores figuren como gratificaciones extraordinarias.

Precisamente el martes, una reyerta en el casco vello de Cangas, concretamente en la calle Lirio, alarmó a los vecinos. En la pelea estuvieron involucradas dos mujeres directamente, pero también varios varones. Uno de ellos exhibió un arman blanca, pero en ningún momento fue utilizada. Según la Policía Local, la mujer cayó en la calle consecuencia de una golpe recibido en la pelea. Ella fue traslada al centro de salud para que e curara de sus heridas y su oponente por un ataque de ansiedad.