Comesaña intenta aplacar a las plataformas de la sanidad

Las plataformas en defensa de la Sanidade Pública del área de Vigo -Cangas, Moaña, Vigo, Tui, A Guarda, O Rosal, Condado,Val Miñor y Gondomar- mantuvieron, por fin ayer, el encuentro solicitado con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que se celebró en la gerencia del Hospital Álvaro Cunqueiro, con su gerente, Javier Puente, la directora de Atención Primaria y la directora Asistencial, en el que se abordó, como uno de los asuntos clave, el problema de falta de personal médico en los centros de salud, además de la reivindicación por parte de los colectivos de que no se renueve el convenio con Povisa y que se recupere la gestión pública del Hospital Álvaro Cunqueiro, tal y como señalan las portavoces de las plataformas de Cangas y de Moaña, Carmen Nores y Concha Trigo, respectivamente, presentes en esa reunión.

La reunión se produce cuando se cumplen 28 semanas de concentraciones todos los domingos en Moaña para reclamar el regreso de las urgencias, que se cubran las vacantes médicas y se refuerce con una más el servicio de ambulancias del 061 y con un historial de hasta tres grandes manifestaciones conjuntas con Cangas, además de la macromanifestación del pasado 12 de mayo, a nivel de área sanitaria, en Vigo, que reunió a más de 20.000 personas. Reivindicaban una Atención Primaria “digna”, una asistencia hospitalaria con capacidad y una contratación del personal que permita ofrecer una atención de calidad al ciudadano

Fue en el punto de la falta de personal médico en los centros de salud en donde hubo quórum, pero con algún tirón de orejas.

Respecto a la situación en Moaña, Trigo asegura que el conselleiro les confirmó que las dos plazas vacantes de personal médico que quedan sin cubrir –una se logró cubrir en el último proceso selectivo convocado en abril– se hará con los MIR sin oposición, pero habrá que esperar hasta septiembre, por lo que la Casa del Mar seguirá con el problema agravado por las vacaciones de verano. En cuanto al regreso de las urgencias, Comesaña insistió en razones de COVID para que no regresaran y así seguirá mientras no esté construido el nuevo centro de salud, del que dijo que estaría construido en el plazo de un año una vez que el Concello entregue los terrenos de Sisalde. La portavoz de la Plataforma de Moaña no entiende la excusa del COVID cuando compañeros de otros centros de salud aseguran que ya no hay salas COVID. Por eso dice que Moaña seguirá con las concentraciones de los domingos para reclamar de manera inmediata el personal que falta y mientras no devuelvan los servicios que tenían antes de la pandemia tenían.

Por su parte, la portavoz de Cangas asegura que el conselleiro les confirmó lo mismo, que hasta septiembre no se podrá cubrir el médico del turno de tarde. Nores le hizo entrega de las aportaciones de A Voz da Sanidade al plan funcional para el nuevo centro de salud de Cangas y recalcó la necesidad de recuperar el espacio que antes tenía la unidad de salud mental, con el personal que incluye el plan funcional; y recuperar también la consulta de pediatría por la tarde, para lo que se han presentado firmas, a lo que Comesaña también presentó la misma excusa de la falta de médicos que prefieren trabajar en conjunto por la mañana. La portavoz de la Plataforma preguntó si había intención de construir el centro de salud de Aldán-O Hío, a lo que Comesaña respondió que primero tiene que entregar Cangas los terrenos de A Rúa para el nuevo centro de salud local, y después se vería.

Los portavoces de las plataformas como el propio conselleiro Comesaña coincidieron en la necesidad de trasladar al Ministerio la urgencia de disponer y ofertar más plazas MIR para Medicina de Familia y poder atender así a la demanda de cientos de personas de Vigo y su área.

Si bien es fundamental la necesidad de esta mayor oferta de plazas para Primaria, tampoco hay que olvidar la problemática existente en Galicia por la fuga de profesionales a otras comunidades o a la sanidad privada en busca de mejores condiciones, lo que lleva al Sergas a no cubrir parte de las ausencias por vacaciones o bajas laborales, sobrecargando al personal médico, de enfermería o administrativo que trabaja en los PAC y en los centros de salud.

Por todo ello, las plataformas, después de exponer sus déficits de personal, reclamaron “mejores condiciones” para estos facultativos para evitar su fuga. “Es necesario formar a más médicos, sí, pero los que se formen aquí deberían quedarse. Y eso se consigue ofreciendo mejores condiciones” explica Manuel Moreira, de CIG-Saúde. Tras desgranar también las amplias listas de espera, la reunión cambió de tercio hacia una negociación que centrará ahora buena parte de los recursos de Sanidade: el concierto con Povisa.

Y es que este 2022 termina el acuerdo entre el Sergas y el hospital privado, si bien se contempla una prórroga de dos años, por lo que éste concluirá en 2024.

Para Moreira, tal y como se expuso en la reunión, “los recursos públicos deben ir dirigidos a hospitales públicos”, urgiendo la necesidad de concluir o terminar este concierto. “Tenemos dos años para construir una alternativa para que la sanidad pública pueda absorber a los 140.000 pacientes de Povisa, a día de hoy sería imposible”, sostiene el delegado.

Y es que, a su criterio, temen que en este negociación no exista un equilibrio entre las partes por el peso económico del grupo americano Centene, propietaria de Ribera Salud. “Estamos en términos desiguales, Ribera Salud tiene mayor peso en esta negociación y nos preocupa. No queremos que se perpetúe este sistema por ello tenemos dos años para construir alternativas asistenciales para todas esas cartillas”, valora Manuel Moreira.