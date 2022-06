Juncal anuncia en presencia de Ana Pontón que se presentará a la reelección como alcalde de Bueu

O Morrazo ya tiene su primer candidato a las elecciones municipales. El alcalde de Bueu, Félix Juncal, tras semanas deshojando la margarita, anunció ayer por la tarde que sí se va a presentar a la reelección, como cabeza de cartel del BNG. Lo hizo en un acto celebrado en Eduardo Vincenti y arropado por la portavoz nacional del Bloque, Anta Pontón. Pero, como buen político, quiso mantener la duda que había alimentado hasta el final del acto, no fuera que alguno de las algo más de 200 personas que acudieron a la cita se marchara antes de tiempo. Félix Juncal sabe jugar con los tiempos de la política y también con la escena. Era su cumpleaños, 54 cumplía “el chaval” (así dijo que se sentía cuando dio la noticia de que se iba a presentar) y se vio favorecido a mayores por la presencia durante la mañana del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que acudió a la concentración motera en dicha localidad anunciándolo el día anterior. Juncal tiró de sorna y habló de casualidad, quizás, pero era evidente que subyacía una contraprogramación acelerada _nunca mejor dicho_por parte del PP de la que el alcalde salió favorecido. De esta forma, Bueu ejerció ayer de crupier. Dio cartas por la mañana al PP y por la tarde al BNG.

En ese dominio de la escena, Félix Juncal ejerció de guionista de telenovela turca. Extendió su discurso y contó las bondades de sus años en el gobierno, para después valerse de Anta Pontón para reforzar todavía más su decisión, esa que asegura que tanto tiempo pensó. De hecho, aseguró que le había dado vueltas desde que en el año 2019 había perdido esa mayoría absoluta que había lucido con orgullo en los campos nacionalistas y que valieron puestos en la Diputación de Pontevedra y un inicio de campaña electoral con Ana Pontón presente.

Fue solo al final de ese mitin electoral cuando aseguró que se presentaba. “No fue una decisión difícil. Me siento como un chaval, me siendo con energía renovada para encabezar un nuevo proyecto para 2023 en adelante. Quiero ser protagonista de esa nueva etapa”, dijo

El público sentado en las sillas con marca de la Diputación de Pontevedra se levantó y aplaudió al ya candidato. Félix Juncal y Anta Pontón se fundieron en un abrazo y levantaron los puños en señal de victoria. Definitivamente, Félix Juncal había hecho bien su trabajo. Había sido capaz de mantener el suspense y, lo que era más difícil, sembrar la duda entre sus propios concejales. El alcalde de Bueu entró en la corporación municipal en el año 1995 y en 2007 consolidó un proyecto nacionalista que le había de dar varias mayorías absolutas. Allí estuvieron concejales y ex concejales del BNG de Bueu, también compañeros del BNG de Moaña, que también gobiernan, como es el caso de la alcalesa Leticia Santos y el concejal de Urbanismo de este concello, Odilo Barreiro, además de compañeros del Bloque de Cangas, como la concejala Lourdes Prieto Rial y la diputada nacionalista Maria Ortega.

La portavoz nacionalista confía en que las municipales sirvan para que Galicia esté presidida por un gobierno del BNG

La portavoz nacional del BNG convirtió ayer el amor en un arma política. Anta Pontón dijo que el amor al pueblo, al país, que tienen los afiliados y simpatizantes del BNG es el que hace que transformen las políticas. En este sentido, Anta Pontón puso de ejemplo a Félix Juncal. La portavoz nacional del BNG optó por un discurso de ámbito no solo autonómico, sino también estatal. Habló de la inflación, de que los precios no habían subido tanto en 40 años, de que los salarios estaban estancados y de que el gobierno de la Xunta permanecía con los brazos cruzados. Apuntó a las compañías eléctricas, a las que acusó de “meter mán nas vosas carteiras”, de que la subvención al combustible se la había comido la nueva subida del carburante y de que lo que había que hacer era poner un tope al precio de la luz y al de los carburantes. Aseguró que si no se hace es porque no se quiere. Ana Pontón, en su discurso, no quiso desvelar las interrogantes que había abierto Félix Juncal sobre su futuro. Solo habló de las reflexiones del alcalde. Pero sí dijo que estaba convencida de que en los próximos años lo van a hacer mejor, refiriéndose a sus compañeros del BNG local. “Confío mucho en Félix y en sus reflexiones”. Terminó confinada de que las elecciones municipales servirán para que después Galicia tenga una gobierno presidido por el BNG.