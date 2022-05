¿El tercer médico devolverá las urgencias a Moaña?

La alcaldesa de Moaña y la portavoz de la Plataforma pola defensa da Sanidade Pública del municipio, Leticia Santos y Concha Trigo, respectivamente, volvieron a coger el micrófono ayer en la concentración por la sanidad ante la Casa do Mar, para insistir en la necesidad de seguir con las movilizaciones porque gracias a que se ha salido a la calle, el Sergas publicó la convocatoria para cubrir las plazas de médicos vacantes, que incluye tres para Moaña y que esperaban que ese tercer facultativo sea para recuperar las urgencias en la Casa do Mar, que siguen trasladadas en cangas desde la pandemia y con el argumento de la falta de espacio en Moaña.

Santos recordó que era la 21 semana consecutiva de concentraciones en Moaña, que se iniciaron el 12 de diciembre con una gran movilización masiva y añadió que no se puede ”tragar con más recortes en la Atención Primaria ni en la sanidad pública gallega”, que así lo han estado dejando claro domingo tras domingo. Ayer volvió a escucharse, con gritos y palmas de los vecinos presentes, la consigna “Coa nosa saúde non se xoga”.

La alcaldesa recordó que aquel primer domingo de diciembre salieron a la calle “esperando que nos escucharan después de todas las movilizaciones anteriores reclamando las urgencias, y después de todas las mociones plenarias aprobadas por unanimidad de la corporación y remitidas a Sanidad para que nos devolvieran las urgencias y cubriesen en aquel momento las vacantes de las dos médicas en el turno de tarde ya que desde octubre habían dejado, y yo me incluyo, a 2.800 vecinos de Moaña sin médicos de atención primara”.Recordó también que la consellería anunció entonces que para mayo tendría la convocatoria en el DOG para cubrir las plazas, ”pero desde luego ese anuncio y esa convocatoria nunca tendría lugar si el pueblo de Moaña no hubiera salido a la calle. Este es el camino. Si no nos escuchan por la vía institucional, por la vía de la movilización pacífica”.

Santos espera que esas plazas se cubran ya, insistió en que el Sergas no puede esperar a buscar soluciones una vez tiene el problema encima, porque las fechas de jubilación o de traslados ya las conocían, como tampoco tener una plantilla tan justa que ante cualquier circunstancia no hay manera de reponer. Por desgracia, añadió, el problema de la falta de estas dos médicas en Moaña, no solo ocurre en este municipio, si no en todo el país.

Movilización el jueves 12 en Vigo

Animó a acudir masivamente a la movilización del 12 de mayo en Vigo para defender la atención primaria en Moaña, en Vigo o en donde haga falta y dar ejemplo como villa acompañando con las pancartas de la plataforma y de la Mesa Local da Sanidade. Anunció que se pondrá un servicio de autobús directo con paradas desde Tirán a Domaio.

Por su parte Concha Trigo recordó la fecha del 1º de mayo, día de la clase obrera, cuando se logró la jornada laboral de las 8 horas, y cómo los derechos laborales han disminuido, así como hizo un guiño a las madres y agradeció el esfuerzo de los vecinos allí presentes en un día de comidas familiares.

Sobre la convocatoria para cubrir las plazas de médicos, entiende que la tercera será para urgencias fuera del horario laboral del resto de los médicos, a no ser que se vaya a jubilar algún medico más. Al igual que la alcaldesa resaltó que si el Sergas las convoca “es porque todos nosotros estamos aquí, no os confundáis. No hay salvadores, tenemos que salvarnos nosotros mismos”.

Pidió apoyo masivo a la manifestación del jueves en Vigo porque la falta de médico, desde octubre, no solo es un problema de Moaña, sino de toda Galicia y muy grave en el área de Vigo. De aqhí que esté convocada esa manifestación para el jueves 12 e insistió en que se acuda de forma masiva “porque cuantos más seamos, mejor nos van a escuchar”, y dijo que aunque se vayan a cubrir las plazas vacantes de médicos, en Moaña siguen dos problemas importantes como es la vuelta de las urgencias y la necesidad de una ambulancia de refuerzo para O Morrazo.