Cangas finaliza el asfaltado de seis caminos en el rural con cargo al Plan de Concellos 2021

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, supervisó estos días laa obras de finalización y asalfato de varios viales muncipales, que fueron ejecutadas con cargo al Plan Concellos 2021. En esta actuación, el Concello renovó la capa de rodadura en seis viales situados en tres parroquias, a la vez que ejecutó obras para solucionar problemas de acceso a viviendas, pasos e inseguirdad peatonal detectados en la zona.

Los viales visitados que lucen ya un firme renovado son los de As Latas y las calles Esqueiro I y II en la parroquia de Coiro; las calles Areas y Fonte do Sapo en la parroquia de Darbo y la de San Lorenzo a Laxe, en la parroquia de O Hío. La inversión global destinado a dotar de una nueva capa de rodadura a estas carreteras ascendió a 86.616 euros. En el caso de la rúas de As Latas el paso continuo de vehículos y las inclemencias del tiempo derivaron en la falta de materia en la zonas próximas a los pozos de reigstro, provocando difrencias de cotas con el asfalto. Para resolverlo, según explica la alcaldesa Victoria Portas, se procedió primero al desbroce de la superficie y a su rasante con una base de zahorra artificial con firme de aglomerado en caliente y realce de tapas de registro circulares con dados de hormigón.

Un tratamiento similar fue aplicado en el resto de las calles asfaltadas con cargo a este plan. Victoria Portas explica que son muchas las calles, sobre todo del rural cangués, que precisan una actuación similar. Estas seis fueron presentadas al Plan Concellos del pasado año por presentar todas un estado de deterioro muy avanzado y encontrarse en entornos de alta densidad de población. En el caso de Esqueiro, la alcaldesa señala una especial peligro al compartir la plataforma única de peatones y vehículos, una circunstancia compartida también por tras calles en las que se actuó. También ayer se procedía al asfaltado de las calles entorno de la plaza de abastos de Cangas.