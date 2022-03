Hacienda confirma al Concello de Cangas que deja de estar intervenido tras 10 años de ajustes

Buenas noticias para los cangueses: el Concello de Cangas sale del Plan de Ajuste que firmó en el año 2012. Para decirlo de una manera clara, el Concello de Cangas deja de estar intervenido por el Estado. El gobierno local considera de la refinanciación de la deuda, el cumplimiento del periodo medio de pago y el remanente de tesorería, claves para que el municipio encare su recuperación económica.

La buena noticia económica fue trasladada por el Ministerio de Hacienda a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, que compartió con el concejal de Facenda Mariano Abalo, que desde que llegó a este departamento siempre consideró como prioritario el objetivo que ahora confirma el ministerio de María Jesús Montero.

Mariano Abalo considera que la refinanciación del crédito firmado con el Banco de Sabadell el pasado mes de agosto y cumplir los parámetros marcados por el Ministerio de Hacienda, como el periodo medio de pago a proveedores, situado a día de hoy en 2,27 días, así como tener un remanente positivo de tesorería que supera el millón de euros son las claves para que Cangas se libere de las ataduras del Plan de Ajuste, que encorsetó el desarrollo del municipio y limitó mucho los presupuestos.

Según los datos que maneja el propio Mariano Abalo, la deuda del Concello de Cangas está ahora en los 5 millones de euros y el gobierno local es consciente de la necesidad de reducirla antes del 30 de junio a 4,2 millones de euros, un reto en el que pide colaboración de la oposición conformada por el PP y el PSOE, “respaldando la transferencia de crédito que permita la amortización en 2022. Confiamos en su sentido de responsabilidad y ponemos a su disposición toda la documentación de la que precisen, como siempre hicimos”, afirma al alcaldesa Victoria Portas.

Una vez cumplida esta obligación financiera, el gobierno marca en su hoja de ruta la negociación con todos los grupos de la corporación municipal para elaborar un nuevo presupuesto para este año 2022, que permita acometer las principales necesidades de gasto ordinario y planificar las inversiones que garanticen un salto de calidad en las condiciones de gestión de la vida de Cangas.

Victoria Portas recuerda que Cangas tenía en el año 2015 una deuda bancaria que superaba los 15 millones de euros, que logró reducir gracias a una política económica de contención del gasto, sin apoyo de otras administraciones, sin subir también los impuestos. Para la alcaldesa, la salida del Plan de Ajuste abre la puerta a la capacidad de contratación, la recuperación de servicios públicos y la capacidad inversora.

Por su parte, el concejal de Facenda Mariano Abalo manifiesta que no hay que bajar la guardia, que venimos de épocas endeudamiento irreflexivo. Asegura que hay que actuar con tanto y no volver a caer en los mismos errores, que hay que seguir manteniendo la cautela.

El fin del plan de ajuste permitirá al Concello de Cangas la contratación de persona y evitará que se tenga que privatizar servicios que por falta de personal no los podía realizar el Concello. Así que ahora este panorama cambiará radicalmente.

En 2012 se había cuadriplicado la deuda viva del municipio

Cangas, en el año 2012 había cuadriplicado su deuda viva respecto al año anterior. Pasó de 3.209.000 euros en 2011 a 13.356.000 euros y pasó a formar parte de la lista de municipos de España con mayor deuda viva. En 2011 acaba en el número 803 de esta siniesta lista. El primer plan de ajuste se aprobó en 2012 que iba a permitir al Concello acogerse al crédito que otorgaba el Estado para hacer frente a los cai 10 millones de euros dque las arcas municpales deben a las empesas y proveedores. El plan presentado ante el Ministerio de Hacienda supuso la amortización de 50 puestos de trabajo y un ahorro neto de 17 millones de euros en 10 años. Con la reducción de personal se ahoraba en 2012 la cantiad de 39.000 euros. Lo que se pretendía con el citado pla era una horro bruto de 30 millones de euros en los próximos 10 años. El Concello estaba obligado a pgar cada año 1,6 millones e euros por el crédito concedido por el Estado durante 10 años. Después hubo un segundo plan de pagos a proveedores. Durante todos estos años, las condiciones del plan de ajuste supusieron para los gobiernos locales una dependencia absoluta del Estado en muchísmios órdenes de la administración municipal.

Abalo desmiente al PP y recuerda que antes de la junta extraordinaria del viernes, día 21, hubo una ordinaria

El concejal de Facenda del Concello de Cangas, Mariano Abalo, desmiente al concejal del PP Rafael Soliño y asegura que sí hubo juntas ordinarias de gobierno a lo largo del último mes. Señala que es fácil desmontar la “falsedad del PP”, que solo hay que ver las convocatorias y las actas de las sesiones. Comenta Mariano Abalo que solo hubo una que no pudo celebrase, debido a que ni Aurora Prieto y Adrián Pena pudieron acudir. La primera porque tenía una reunión con los diferentes colectivos por el carnaval y el segundo por una cita médica. Indica que, después, la junta de goberno del lunes día 21 de febrero se trasladó al viernes, 25 de febrero y se celebró antes que la extraordinaria. Asegura que en ella ya se debatieron y aprobaron licencias y proyectos. La de este lunes no se celebró por enfermedad del propio Mariano Abalo. El edil lamenta el comportamiento del PP y dice que no se puede confundir una oficina técnica con una concejalía.