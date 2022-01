Investigan el abandono de un perro en el corredor con una pata y seis dedos rotos

La alerta de un particular a la Protectora de Animais do Morrazo y la rápida actuación de las tres representantes de este refugio lograron salvar la vida a un perro que el sábado estaba en medio del Corredor do Morrazo, en la salida del túnel de A Portela, en Cangas, con muchos golpes y herido de gravedad. Lorena Gago asegura que cuando llegaron al corredor, pudieron coger al animal porque se encontraba en el arcén, aunque les costó porque tenía mucho daño. Lograron envolver al animal con una manta. Se trataba de un perro de raza mestiza y de mediana edad, con la pata delantera y seis de los dedos rotos.

Lo que sospechan en la Protectora y aseguran que están investigando las fuerzas del orden (Policía Local de Cangas, Guardia Civiol, Tráfico y Seprona), es que el perro se cayó del remolque de un vehículo que circulaba por el corredor. La investigación estaría centrada en identificar al dueño del animal. Pudiera haber algún testigo de que el propietario no hizo nada por auxiliar al perro, aunque es algo que determinará la investigación, si concluye con la identificación del dueño. Desde la Protectora están seguras de que el perro cayó, que tiene dueño y que éste no hizo caso. Añaden que cuando llegaron y vieron el estado del animal “aquello era terrible. Estaba deshecho”. De inmediato trasladaron al perro a un centro de urgencias en Beade, en donde le dieron los primeros auxilios. El animal presentaba fractura de una pata delantera y de seis dedos, entre otras magulladuras. Desde aquí la Protectora tuvo que trasladarlo a la clínica veterinaria Imavet, en Milladoiro, cerca de Santiago, para la intervención de la pata. Todos los gastos de atención al perro pueden superar los 1.500 euros, de ahí que la Protectora hace un llamamiento a la colaboración ciudadana: “El gasto económico es grande y el postoperatorio muy difícil, pero lucharemos para que él salga adelante”. 60 perros en el refugio La Protectora do Morrazo tiene sus instalaciones en el monte de Broullón, en Moaña. En la actualidad tienen unos 60 perros, en una situación complicada, asegura Lorena Gago, porque muchos de los animales tienen problemas con otros perros y deben de permanecer aislados, de ahí que haya problemas de espacio para acoger a tanto animal abandonado. Como alternativa a este problema lo que hacen es llevar a algunos, de los clasificados como Perros Potencialmente Peligrosos (PPP), a residencias. En estos momentos tienen perros en dos residencias en A Coruña y en Santiago, ya que la Protectora no puede trabajar estos problemas de no socialización. lSe trata de cruces de pitbull. Abandonos en Navidad En cuanto a los abandonos en Navidad, asegura que no hubo más que en otros años. El problema ahora es que hay muchos abandonos de animales grandes, que se pelean unos contra otros, y en el refugio de Broullón hay problemas de espacio para poder tenerlos aislados. "Lo que ocurrió con este perro es una salvajada. No puedo creer que un ser humano haga esto" Lorena Gago - Responsable de la protectora de Animais do Morrazo Por eso que desde esta asociación se hace un llamamiento a la colaboración vecinal y se anima a la adopción de los perros, algunos de los cuales muestran a través de las redes sociales. El perro encontrado en el corredor será uno que se dé en adopción. Por el momento, se va a ir a una casa de acogida, precisamente de la misma gente que dio el aviso. El animal no podría estar en el refugio porque podría morir de una infección y necesita de cuidados extremos, asegura Lorena Gago, que lleva la Protectora junto a Laura Soliño y Clara Barreiro. Asegura que mucha gente se vuelca con los animales y que lo que ocurrió con este perro en el corredor “ha sido una salvajada. No podemos creer que un ser humano pueda hacer algo así”, añade Lorena Gago. Todos los perros que se encuentran en el refugio están en adopción, explica esta responsable, y a mayores tienen la opción de dejarlos, cuando hay motivos de enfermedad o no pueden estar en el refugio,en una casa de acogida. En este caso, la Protectora corre con los gastos. En la actualidad, tienen a una veintena de perros en este tipo de casas, la mayor parte de ellas dentro de la comarca de O Morrazo. Animales en adopción en el refugio de O Morrazo 11