Subirse a una rueda.

Se trata de una farola en O Con que fue tomada por neumáticos de vehículos en un alarde de reconocimiento a la terapia juvenil. Ahí se muestra como un trabajador procede a quitar esas ruedas del mobiliario urbano.

Ese resquemor por la actitud de Esquerda Unida

Hay cierto resquemor en el PSOE con el comportamiento que Esquerda Unida tiene ahora mismo dentro y fuera del gobierno de Cangas. Hay sentimiento de haber sido engañados en muchos miembros socialistas, sobre todo en aquellos que más defendieron la postura de EU en el conflicto para suceder a Xosé Manuel Pazos como alcalde tras su muerte. Y se avanza que habrá respuesta, aunque se desconoce su contundencia, que siempre está la estrategia de la f ruta madura, que hoy por hoy es la que triunfa en esta Cangas post Pazos.

En nombre de San Antón se bendice en la ex colegiata

Ahora que no se usa el santoral, ahora que el calendario también es cada vez más digital, San Antón se nos aparece para, en su nombre, bendecir a los animales en la renovada ex colegiata de Cangas. Llevados por sus dueños, el párroco Severo Lobato bendijo a diestra y a siniestra y no fue herido en ese acercamiento a los animales. Se arrimó como el torero al toro, pero provisto de un arma que rindió tribus allá por el descubrimiento de América. Pero no es la celebración de otros años por San Antón, llena de fieles y repleta de entusiasta celebración, donde la religión se unía a la tradición.

