El pleno será quien recepcione las obras de la obras del Plan Inversiones de Gestión Cangas

Tenía prensado la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, pedir explicaciones en su reunión con la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, por solicitar de forma reiterada y por escrito la recepción, entre otras, de las obras de la EDAR de Cangas y de la Donón, que llevan 10 meses hechos y todavía no pueden entrar en funcionamiento por este requisito.

La alcaldesa mantuvo silencio ayer, pero lo que trascendió de esta reunión fue que el Concello de Cangas no ha establecido un procedimiento para la recepción de las obras. Pude parecer del todo sorprendente, pero resulta que ese verdadero problema de que las partes se culparon a los requisitos de la situación. Hay que recordar que la concesionaria presentó los días 3 y 4 de enero nuevos escritos solicitando la recepción de las obras de la EDAR de Cangas y de Donón, así como las de renovación del saneamiento y pluviales en la calle Poio.

Por su parte, la regidora local había mostrado un acta de recepción de la EDAR de Cangas, hecha en agosto de 2021, donde lo único que faltaba era la firma de los responsables de la UTE. Ahí fue cuando la regidora local anunció su intención de pedir ayer explicó a la concesionaria del ciclo del agua. Desde la UTE Gestión Cangas se afirma que los primeros interesados ​​en la recepción de las obras son ellos, con el fin de justificar la inversión y que la obra se puede poner en marcha.

De lo hablado ayer entre las partes se desprende que la recepción de las obras tiene que ser aprobadas por el pleno de la corporación municipal de Cangas. También se establece que las obras deben ser revisadas por los técnicos municipales o, en su caso, por una empresa contratada a tal efecto.

Esta semana se terminaron los trabajos de la subcuenca Aldán-O Hío que recibió la autorización del Concello en diciembre del año pasado. Con 1,5 millones de euros, se trata de la inversión más grande de las planteadas por la UTE Gestión Cangas, concesionaria del ciclo del agua de Cangas. Los trabajos que se llevan a cabo van dirigidos a la renovación completa del saneamiento, el abastecimiento de gua y la recogida de pluviales. También sorprendió el hecho de que se diera a conocer que las obras de Espíritu Santo finalizarían en la segunda quincena del mes de febrero, cuando la propia concesionaria presentó un modificado del proyecto que aumenta el mismo en algo más de 40.000 euros. El modificado del proyecto tiene que ser aprobado todavía por el pleno de la corporación municipal y no hay garantías de que la propuesta, si es que el gobierno local la lleve a pleno, cuente con la suficiente mayoría de los miembros de la corporación para ser aprobados. La oposición y el propio gobierno municipal son reacios a estos modificados. Se anunció que la Diputación iba a instalar pasos sobreelevados en la carretera mencionada.

El gobierno dice que son obras de mantenimiento

No deja de sorprender, tampoco, que una vez finalizadas las obras en la EDAR, que todavía están sin recibir, la UTE Gestión Cangas presenta un informe contundente sobre el estado de la mencionada depuradora. En él se menciona la necesidad de afrontar reformas y renovaciones de varios equipos e instalaciones de la planta que se encuentran en la actualidad al límite de su funcionalidad y se recuerda que fue puesta en marcha hace 25 años y que tiene una capacidad para 30.000 habitantes, equivalentes a un caudal medio de diseño de 9.000 metros cúbicos al día. Recuerda que el informe que la UTE acudió en varias ocasiones al Concello para que de manera encarecida se afrontasen varias obras de renovación de la EDAR a través del Plan de Inversiones comprometidas por la concesionaria. Asegurar que la situación actual es crítica y que los esfuerzos del personal son insuficientes para reparar equipos y componentes para garantizar el funcionamiento de las instalaciones y, con ellos el propio proceso de depuración dentro de los parámetros legales. “Es urgente afrontar la renovación del sistema de eliminación de fangos y es preocupante la situación del sistema de impulsión del agua”. La UTE Gestión solicita encarecidamente que se inicie la tramitación del expediente de inclusión de las obras de mejoras urgentes de la EDAR de Areamilla en el listado de obras del Plan de Inversiones de la concesionaria. Pero ahí está donde la concesionaria del ciclo del agua choca con el gobierno de Cangas. La alcaldesa Victoria Portas y el primer teniente de alcalde Mariano Abalo considerando que las obras a las que hace mención la UTE Gestión Cangas no de mantenimiento, que deben correr a su carga, no formar parte del Plan de Inversiones como pretende. De ahí que a pesar de haber solicitado varias veces la intervención y alertando sobre el peligro no se haya movido nada.