“Magna”, la ópera prima de Ramón Otero

“Magna” es el segundo libro que publica. El primero fue “Recopilación de relatos”. Asegura que sacrificó otras obras que había escrito antes para publicar esta novela que mezcla ficción con historia, una combinación que, si se hace en la justa medida, acostumbra a salir bien. Como una secuencia aparte, Ramón Otero nos relata en su novela la historia de un avistamiento Ovni en las Islas Cíes. Cuando se le pregunta por ella, guarda celosamente el nombre de la persona que se la comentó y quiere hacer hincapié en que esa parte es solo una pequeña parte de su novela. Asegura que a él le gusta emocionar con sus novelas. Nos comenta que en Magna se refleja cómo antes vivían juntas hasta cuatro generaciones. “Reflejo también que estamos muy engañados respecto a ciertas partes de la historia. Por ejemplo, en los castros, la herencia era matriarcal, de madres a hijas. De los hombres a los sobrinos, para que hubiera una fuerza en el núcleo familiar”. Ramón Otero afirma que su idea en la novela es reflejar el final de una era, la de los castreños. “Magna”, según las propias palabras del autor, refleja la esencia de la espada que al comienzo del libro se encuentra en los yacimientos arqueológicos de la ciudad de Vigo y Magna es el nombre que refleja la esencia de esa espada y, aparte, desvela algo al final de la novela que tiene que encontrar el lector. Ramón Otero se confiesa como un frenético lector del Club de la lucha, que lee al menos una vez al año. Llegó a Cangas casi con el confinamiento y con una hija recién nacida. Escribe con la pasión y no le importa sentarse a las cinco de la mañana a escribir todas esas novelas que quiere sacar adelante. Es un hombre al que le gusta documentarse mucho. No le importa perder tiempo en esa tarea. Más de 6 meses estuvo buceando en archivos para sacar adelante Magna, de la que se siente satisfecho y espera que tenga una gran acogida entre los lectores. Comenta que antes de publicar, siempre muestra lo escrito a varias personas para saber su opinión. Dice que repasa sus escritos hasta ocho veces antes de presentarlas a un editor. Sabe que ahora mismo las editoriales no gozan de su mejor momento, que es muy difícil que un escritor novel pueda publicar una novela de 700 páginas, que las editoriales acostumbran a exigir novelas más cortas. Señala que, a través de un librero que conoció en Cataluña se puso en contacto con una agencia literaria muy buena, pero insiste en lo de antes. Así que tiene que luchar parar hacerse poco a poco un hueco, pero va camino de ello.

Otero nació y estudió en Vigo y en 2003 recorrió el desierto del Sáhara como cooperante humanitario. Desde el año 2004 ha residido en la comunidad valenciana, Canarias, Aragón y Galicia, prestando servicio como Guardia civil, cuerpo en el que lleva 18 años y con el que está muy contento. Asegura que tras ver que Derecho Económico no era su vocación quiso emprender aventuras y muy pronto encontró en la Guardia Civil un lugar en el que sentirse a gusto con el trabajo.