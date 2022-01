Avante!, PSOE y PP plantan al gobierno en la reunión del Plan Concellos a la que sí acudió el BNG

Avante! también dejó plantado al gobierno en la reunión de portavoces para tratar de consensuar el Plan Concellos de Cangas, cuyo presupuesto alcanza este año los 1,6 millones de euros, según mencionó el portavoz de ACE, Mariano Abalo. El PSOE y el Partido Popular ya habían anunciado con antelación que no tenían intención de acudir a la reunión, por lo inapropiado del horario (noche de Reyes), escapar de una foto para que el gobierno presumiera de transparencia (PP) o, como en el caso socialista, su intransigencia a hablar con aquellos que les arrojaron del gobierno bipartito. Avante! se excusó por la imposibilidad de asistir a la reunión. Así que la convocatoria sirvió para dejar más que nunca en entredicho la fortaleza del gobierno local y poner el foco en su inestabilidad. Tal es así que Mariano Abalo anunció que hoy convocaría a los partidos políticos a otra reunión para la próxima semana, criticando con dureza las ausencias y valorando la presencia del BNG. Con los cuatro votos del gobierno y los tres del BNG no se puede sacar adelante ningún plan en un pleno de la corporación compuesto por 21 concejales. Y eso es lo que PP, PSOE y Avante! parece querer hacérselo ver.

Mariano Abalo manifestó que el Bloque había demostrado una actitud responsable y que su propuesta era la de avanzar. El portavoz de ACE y del gobierno señaló que los demás partidos están en una disposición de boicot y desgaste al gobierno sin importarles que se pueden perder 1,6 millones de euros. Abalo señaló que su gobierno está dispuesto a la participación y al diálogo de todos los grupos políticos en aras de un consenso lo más amplio posible. El edil de ACE recuerda que existe urgencia porque a principios de febrero tiene que estar aprobado el Plan Concellos para presentarlo en la Diputación de Pontevedra. “Hay que estar por encima de los votos. Hace falta sentido común. Esperamos más responsabilidad. Nosotros no vamos a ser caprichosos con este asunto y hay que estar por encima de intereses partidistas o partidarios”, manifestó Abalo al concluir la reunión.

Por su parte, el BNG hace hincapié en que la reunión fue bilateral y se preguntó al gobierno si tenían los apoyos necesarios para sacar adelante el citado al plan. Teme que el gobierno no sea capaz de convocar a los demás grupos e indica que “nosotros somos bastante claros. Vamos a apoyar un Plan Concellos pero no en las mismas condiciones del año pasado, que incumplieron totalmente las condiciones, tanto ACE como el PSOE (el año pasado por estas fechas sí estaba en el gobierno). Nosotros lo que queremos es un diálogo y un consenso entre todas las fuerzas políticas. No puede ser que este gobierno en minoría nos presente un Plan Concellos sin estar consensuado y no podemos permitir que se pierda ese dinero. No nos importa qué camino va o no, lo que queremos es que sea equitativo entre todas las parroquias. Una de las obras que se presentó fue la urbanización de la avenida de Ourense, pero tenemos claro que se trata de una competencia de la Xunta de Galicia. Nosotros lo que podemos hacer es redactar el proyecto para que la Xunta ejecute. No admitimos los caprichos y rabietas de partidos políticos, como puede ser el PSOE, que en política no se pueden tener. A nosotros también se nos trató muy mal cuando fue de la investidura por parte de todos los grupos políticos y a pesar de se maltrato, el BNG está siempre a la altura. Hay una oposición que quiere que no se haga nada, un grupo de gobierno incapaz de buscar apoyos y un grupo responsable que está en la defensa del pueblo de Cangas, que avance, que haya un gobierno estable. Vamos a intentarlo. Nosotros llamaremos a esas fuerzas políticas para conseguirlo. Pero que no nos ponga entre la espada y la pared”.

Obras sí, pero también empleo público

Avante! deja ver que existen obras de abastecimiento y saneamiento que bien podría incluirse en el Plan de Inversiones de la UTE Gestión Cangas, no en el Plan Concellos. Pide que las obras se repartan de forma equitativa entre las parroquias y que eso no significa que sea el mismo número, que es preciso establecer prioridades atendiendo a las necesidades de cada una de ellas. También señala que el borrador que presenta el gobierno habla de obras como el carril bici, la humanización de la avenida de Ourense, accesibilidad en O Forte-Rodeira o senda peatonal en Santa Marta que son cuestiones que afectan a la planificación urbana y la movilidad y se recuerda que aún no se debatió el PMUS. También indica que falta por señala cuánto se va a invertir en la piscina municipal y que se desconoce cómo está el contrato del citado servicio. También considera Avante! que los fondos de la Diputación también se puede destinar a la creación de empleo. “Interesadamente se da una visión muy simplista del Plan Concellos. Solo importa la partida de obras”, apunta Avante!