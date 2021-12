El Iglesario luce por Navidad.

La asociación de vecinos de O Iglesario, en O Hío, decidió que este año se notara la Navidad. Y no se cortó en absoluto. Optó por lo tradicional, eso sí, y decoró un árbol de Navidad que resalta la iglesia de O Hío. Los vecinos están orgullosos. Ya hubo viajes a propósito para ver estas nuevas luces navideñas.

El Banco Rojo, a vueltas con los homenajes

En el banco rojo de la Alameda Vella de Cangas, donde se come chocolate con churros en tiempos de invierno y helados en verano, donde no se atan perros con longanizas y se corta el bacalao, permanece la duda. Esa duda cartesiana que hace avanzar en la búsqueda de la verdad es la que mantiene vivo el fuego en el debate de los viernes. Que ahora parece que están dispuestos a hacer homenajes a aquellos que llevan años en el desempeño de la cosa pública con tal de que se jubilen. La orquesta la tienen preparada y el acto podría ser allí mismo, en la Alameda Vella, por eso de la transmisión de la COVID, que últimamente está de una impertinente subida.

Marta Freire, concejal inorgánica

Resulta que la socialista Marta Freire, que hasta hace nada era miembro de la ejecutiva socialista gallega, que dirigía Gonzalo Caballero, en su condición también de concejala de Moaña, dice que no tiene nada que comentar respecto al Congreso del PSdeG celebrado en Santiago de Compostela, que no habla de temas orgánicos. No sabemos como se dejó convencer para forma parte de una ejecutiva, si no quería hablar de temas orgánicos.