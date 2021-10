Quinta del 79.

Primero, democracia representativa

Como todo tiene su medida, aquí cabe lo de A Voz da Sanidade, con esa torpeza que supuso presentar una moción a espaldas de la mayoría de los grupos municipales para que se debatiera en el pleno por vía de urgencia. PP y Avante! impidieron la urgencia. No la había. No decía nada nuevo. Pero el citado colectivo debe respetar la representación de los cangueses, que son aquellas personas que eligieron para que los gobernara, no pasar por encima de los votos, de la democracia representativa.

Algo pasa con los animales en Moaña

En Moaña algo pasa con los animales y el hombre. Hace unos días, los vecinos del municipio lograron encontrar y devolver al País Vasco a un gato que se había perdido en O Morrazo, estando sus dueño de vacaciones. Ahora es es burro al que se le busca una adopción. Además, por momentos, la sede de la Policía Local se convierte en una auténtica sede de una protectora de animales. Si se llegó a buen puerto con lo de encontrar al gato perdido, no se espera que haya dificultades para encontrar nueva casa para el burro.