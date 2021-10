No es el juego del calamar, pero ni lo parece.

Problemas para saber qué votar

Las comisiones informativas, que tienden a desaparece con eso de que todos los grupos se reservan para el pleno a la hora de pronunciarse, sirven ahora, como en el caso de Cangas, para ofrecer datos sobre el panorama políticos. En un ambiente más distendido que en los plenos, las apariencias engañan menos. Así se puede ver como hay ediles que permanecen aislados de sus grupos, con los que no se consulta ni tan siquiera el voto en cada uno de los puntos que se tratan. Ya saben aquello de que a buen entendedor... Todo apunta a que lo que sucedió esta semana fue demasiado descarado.

Que no se equivoquen

Ya habrán notado que el PSOE de Cangas sigue formando parte de la junta de gobierno de la Mancomunidad de Municipios de O Morrazo. No, no se equivocan los que piensan que esta permisividad obedezca a una buena voluntad por parte de alguien. Es simplemente u olvido o no querer meter más el dedo el ojo. Pero que nadie “malinterprete” las bondades, que en política nunca las hay ni las habrá.