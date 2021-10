Desde el Ateneo de Moaña contra la subida de la luz.

Quisquillosos con lo de la leña de las podas

Se están poniendo quisquillosos los concellos y mirán con lupa que la leña de las podas de los árboles no vaya para casa ajena. No entendemos la razón por la que este año hay este empeño en custodiar los restos de podas, que tampoco tienen gran valor de mercado. Pero así están las cosas.

Preocupa no dejar suplente en política

No se critica la ausencia de Cangas de la alcaldesa Victoria Portas, lo que critican los partidos de la oposición, unos más que otros, es que no dejara a nadie en su lugar, como se acostumbraba a hacer. Claro que ella dirá que por tan pocos días y con tanto festivo por el medio no valdría la pena empezar ese trámite burocrático. Otros argumentan que es la prueba de que ya no se fía de nadie.

Los hombres de negro en Cangas

En Cangas también tenemos hombres de negro. Dicen que fueron vistos en las inmediaciones de colegios. Pero los de aquí no vienen del espacio interestelar en plan ownis ni se dedican a perseguir a criaturas extraterrestres.