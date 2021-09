La Sección Oficial se inicia hoy con los primeros nueve filmes en dos sesiones

El Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu comienza hoy con las proyecciones de la Sección Internacional, que aglutina 14 de los 21 premios que el certamen repartirá entre todas las obras a concurso. Nueve filmes son los elegidos para abrir el telón a este apartado, distribuidos en dos sesiones diferentes. A las 20 horas será el turno de las obras de Internacional I, con la proyección del filme griego Bella, de Thelyia Petraki; la canadiense La Traversée (El viaje), de Éve Saint Louis; la estadounidense Huntsville Station, de Chris Filippone y Jamie Meltzer; y la francesa Nos lions (Ave del Paraíso), de Mereike Engelhardt. A las 21.30 horas, habrá en el Punto de Encontro un “faladoiro” en el que el público podrá compartir sus impresiones de estas obras de modo informal.

Habrá proyecciones a las 20 y a las 22 horas en el Centro Social do Mar

Ya a las 22 horas podrá verse el bloque de trabajos de Internacional 2, con la egipcia What we don’t know about Mariam (Lo que no sabemos de Mariam), de Morad Mostafa; la coproducción colombiano-argentina Son of Sodom (Hijo de Sodoma), de Theo Montoya; la francesa Ce qui résonne dans le silence (Lo que resona en el silencio), de Marine Blin; la también gala Sër Bi (Las telas blancas), de Moly Kane; y la estadounidense David, de Zachary Woods. Al igual que el año pasado la organización ha distribuido los bloques de las películas de manera que haya dos proyecciones de los mismos a lo largo de la semana, en diferentes días y sesiones.

Hoy se presentan los Cadernos FICBueu, dedicados a la National Film Board of Canada

La jornada comenzará, no obstante, mucho antes, y con protagonismo para la National Film Board of Canada. Severiano Casalderrey presentará a las 16.30 el segundo de los Cuadernos FICBueu, acerca de la mayor productora pública de cine del mundo, y a continuación se proyectará “In the labyrinth” (En el laberinto) a modo de presentación de la Sección Retrospectiva. A las 18 horas la Sección Carta Branca: Marc Bertrand acogerá la proyección de los filmes The procession (La procesión), No objects (Sin objetos), The great malaise (El gran malestar), Turbine (Turbina) y The physics of sorrow (Las físicas de la tristeza).

Ayer el programa del FIC acogió la presentación de la webserie Cacola, así como una charla de Sonia Iglesias sobre stop motion, además de las Secciones Experimental y Panorama.