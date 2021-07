Portas podría cesar a Aurora Prieto tras negarse a acudir a la junta de gobierno

Victoria Portas manifestó una vez más ayer, respecto a la ausencia de Aurora Prieto de la junta de gobierno, que “tomaré las medidas que tenga que tomar”. Aunque es evidente que un nuevo cese en su gobierno no facilitaría para nada las cosas, máxime mientras el concejal Adrián Pena siga de baja. El quórum para la junta de gobierno local son tres concejales.

Pero la crisis de gobierno local se podría agravar más todavía en el próximo pleno. En la última asamblea de Esquerda Unida, esta formación se mostró partidaria de que su edil votara en contra de la proposición del gobierno de realizar una modificación de los presupuestos vigentes, que son los de 2020, para reservar la cantidad de 300.000 euros para comprar terrenos en A Rúa para equipamiento sanitario. Una de las razones: que la moción del Partido Popular, a la que pretende dar cumplimiento la alcaldesa con la mencionada modificación presupuestaria, indicaba que tenía que reservarse el dinero en una partida de los presupuestos de 2021, que poco antes de fallecer Xosé Manuel Pazos estaban prácticamente cerrados y que a día de hoy siguen sin aprobarse. Claro que los últimos acontecimientos pueden provocar un cambio en el voto de Aurora Prieto.

Por otra parte, en la comisión única del lunes, el secretario municipal tuvo que advertir que había tres concejales de ACE en la misma: Victoria Portas, Mariano Abalo y Aurora Prieto y que no podían ser más que dos. Hay que recordar que la presidenta de la citada comisión era la socialista Ingrid Loredana. Abalo permitió que se quedara Aurora Prieto y dijo que él permanecería con sin voz y sin voto, algo que el secretario explicó que no era en absoluto posible.

El PP: “Que deje de hacerse la víctima”

El concejal del Partido Popular Pío Millán considera que la máxima responsable de este desgobierno es la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas. “Parece que no van con ella los problemas que acarrea la falta de un gobierno estable”, manifiesta Pío Millán. El PP exige, como máxima responsable política del Concello de Cangas deje de hacerse la víctima y haga lo que sea necesario para enderezar el rumbo y no provoque más daño a los intereses de los vecinos de Cangas. “Mucho nos tememos que esta señora acabe dejando sin contenido la junta de gobierno y decida gobernar por decreto., demostrando su verdadero talante autoritario, exento de transparencia y diálogo. Pío Millán considera muy grave que se retrase 21 días la celebración de la junta de gobierno local, un órgano que sirve para dar salida con más agilidad a acuerdos que son necesarios para gestiones que no convienen retrasar, como la aprobación de licencias urbanísticas, inclusión de personas dependientes en el Servicio de Axuda No Fogar, justificaciones de gastos o presentación de proyectos para subvenciones concedidas. Este retraso puede ocasionar graves problemas para personas que esperan por una concesión de licencias, por incumplimiento con bancos, Registros o Notarias. Respecto a la modificación presupuestaria para reservar 300.000 euros para equipamiento sanitario en A Rúa, el líder del PP anunció que su voto será afirmativo, pero pondrá condiciones.

Avante! dice no a la alcaldesa y a Mariano Abalo

Avante! confirma que ACE comenzó conversaciones con los grupos de izquierda para conformar un nuevo gobierno. Pero, otra vez, este grupo da calabazas a la alcaldesa Victoria Portas. El grupo liderado por Ánxela Vizoso rechazó la propuesta y recordó que no habían apoyado la investidura de Victoria Portas, cuando condicionaban su voto a que el socialista Eugenio González no ostentara la cartera de Urbanismo. “Esta semana la alcaldesa nos convocó a una reunión después de los ceses de los concejales socialistas. Acudimos los tres representantes de Avante! Por su parte, Victoria Portas y Mariano Abalo. Ambos defendieron la necesidad de salvar la situación actual y reconformar un equipo de gobierno para lo que resta de mandato, configurando el quórum para las junta de gobierno y de las área de gobierno”. Avante señala que allí solo había dos concejales de ACE. En ese sentido, Esquerda Unida recuerda que ACE es una formación representada por 4 concejales, entre ellos Aurora Prieto, que para nada fue avisada de este encuentro, que lo desconocía en absoluto. Para Avante! resulta muy preocupante que nuevamente tenga que desconvocar la junta de gobierno local por falta de quórum. “Es muy lamentable que el grupo de Esquerda Unida esté boicoteando las juntas de gobierno no asistiendo a ellas. La concejala Aurora Prieto no puede justificar su ausencia por una reunión que ella tenía para organizar las Fiestas del Cristo”. Poco cambió la situación respecto a hace 6 meses, cuando Avante! ya advertía que Eugenio González no podía tener las competencias que se le dieron. Aún así, tiraron para adelante y la alcaldesa contó con el PSOE en su equipo de gobierno y delegó en el edil Eugenio González la Concejalía de Urbanismo. “No compartimos la forma de trabajar de este gobierno y de sus miembros, sin ninguna planificación”.