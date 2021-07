A estupidez da economía

O director do CDG, Fran Núñez, dirixe e actúa nesta posta en escena e cobra un papel fundamental nela en canto a que é el quen vai contextualizando a peza ao público, así como todas as cuestións que saíron ao longo da súa montaxe, para explicarnos que o texto non fala tanto sobre fronteiras senón sobre a obtención de recursos e os intereses que se atopan detrás disto.

Ese é un dos puntos fortes desta proposta, que conta cun elenco amplo procedente de diferentes países, case todos eles do eido lusófono: a reflexión sobre o revirada e mesmo estúpida que pode chegar a ser a economía e a busca constante de lucro. Toda a contextualización contribúe a afondar no que agocha o texto e tamén a reflexionar arredor de que valor pode ter montalo hoxe en día, alén do seu valor simbólico.

Na montaxe bótase man de cancións e coreografías; búscase actualizalo a través de elementos contemporáneos, de relacionalo con acontecementos moito máis recentes, de parodialo, disecalo, analizalo. Desenvólvese tamén un xogo de espellos no que fragmentos do texto se descontextualizan e contextualizan. Todo coa vontade de investigar novos xeitos de abordalo e incorporalo en relación cunha perspectiva actual.

Porén, a repetición dalgunhas partes do texto orixinal, coa vontade de reforzar o seu sentido, nalgúns momentos resultaba algo insistente e, en contraste, outras partes eran presentadas dun xeito demasiado rápido para poder captar todo o seu contido, quedando unicamente o sentido, o fondo.

Montar o Entremés famoso sobre a pesca do río Miño era un reto complicado, pero o CDG e a CTB conseguiron ir máis aló da forma e do contido inmediatos e dialogar amplamente co clásico. Confesounos Fran que seguen aínda sen saber ben por que era importante montar este texto hoxe; pero o espectáculo fala por si só ao demostrar que a temática que alberga o texto, no fondo, segue a ter toda a vixencia.