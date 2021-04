Concierto de Los Naipes

Banderas azules y blancas

Pues parece que llega otra ola de desencuentros en el gobierno de Cangas. Y es que hay quien apoya que las playas del municipio, las que lo merecan, tengan Bandera Azul, y otros, que no. Es el encargo de los dineros, el dueño de las arcas municipales, Mariano Abalo, quien prefiere que no, porque el coste es muy elevado, debido a que hay que contratar socorristas y patrones para las lanchas de salvamento. Son 70.000 euros de ala más. A lo mejor no se levantan las Banderas Azules, pero las blancas, tampoco.

Residencia de la alcaldesa

Está ahí el PP haciendo fuerza para hacer llegar el mensaje de que la alcaldea no es de Cangas ni vive en Cangas. Habra que darle tiempo, o no.