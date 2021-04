La Xunta aclara que el Concello debe llevar a pleno los cambios en la modificación puntual de Eroski

Después que en el marzo de 2020, la Axencia Galega de Infraestructura emitiera su informe desfavorable a la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Cangas, que el pleno aprobó en 2019, ara la construcción de un nuevo supermercado de Vegalsa-Eroski en Ximeu, colindante con la la PO-551 y trasladar el Familia que hay en la avenida de Vigo, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda manifestó esta misma semana que no tenía nada pendiente de informar, pues al Concello de Cangas ya se le había notificado el resultados de los informes sectoriales autonómicos. Señalaba la Consellería de Medio Ambiente que “el Concello debe tener en cuenta su contenido e integrarlo en la modificación puntual que de deberá se aprobada (de manera provisional) por el pleno municipal y remitirlo para aprobación definitiva por parte de la Consellería de Medio Ambiente”.

Pero el concejal de Urbanismo, el socialista Eugenio González, y los técnicos municipales aseguraban ayer que el contenido de los informes ya fueron integrados en la modificación y remitidos a la Consellería, cuando ésta señala que la modificación, con los cambios obligados por el informes sectoriales debe volver a pleno. El Concello afirma que no, que la modificación volverá al pleno una vez que la Consellería de Medio Ambiente de el visto bueno a las modificaciones propuestas, no antes. Sí que es cierto que la pandemia cogió de lleno a esta modificación puntual. No hay que olvidar que fue el día 13 de marzo de 2020 cuando tuvo lugar el informe desfavorable. El Concello de Cangas estuvo el 90% ocupado en la pandemia y sus efectos. Si embargo, desde la Consellería de Medio Ambiente no se entendía muy bien el retraso en que el pleno de Cangas volviera a llevar la modificación puntual al pleno con los cambios a los que hacían referencia la propia Axencia Galega de Infraestructuras.

Informes sectoriales

Puertos del Estado aseguró que la propuesta no presentaba ninguna afección a la zona de servicio ni al dominio público y el Ministerio de Industria dijo que no tenía nada que alegar a su contenido dado que no se ve afectado; también la Delegación del Gobierno señaló que no se observa que haya incidencia en las propiedades o zonas de servidumbre afectadas a la Defensa Nacional y tampoco puso objeción la Confederación Hidrográfica. Quien sí puso pegas fue la Consellería de Infraestructuras de Mobilidade (AXI).

El informe de la AXI señala que la cartografía presentada en el proyecto presenta varias deficiencias, ya que no refleja la realidad física en las márgenes de la carretera autonómica, dentro del ámbito. Asegura que como consecuencia de la reclasificación del ámbito objeto de l modificación puntual y de la ordenación detallada del mismo, se implanta la obligación de uso comercial en un área en el norte del ámbito. “En esta zona, el texto de la modificación puntual alude a la posibilidad de acoger un supermercado de medio tamaño y, aunque en el texto del documento no lo menciona, en la documentación gráfica recoge lo que parece una actuación en los acceso existentes, proponiendo la ejecución de una vía de servicio que no se ajusta a la normativa en materia de acceso”.

Asegura el informe que se debe realizar una estimación del volumen de tráfico previsto en el futuro en la carretera, selección del tipo de acceso a ejecutar, según los criterios establecidos en la normativa autonómica en materia de accesos a la a carreteras de la Xunta de Galicia y una comprobación de que el acceso seleccionado cumple las condiciones. También se indica que la normativa no se adapta a criterios de ordenación establecidos por la Axencia Galega de Infraestructuras.

Los vaivenes políticos tienen la propuesta en el limbo

La modificación puntual tiene la finalidad de reclasificar unos terrenos clasificados actualmente como suelo urbano de núcleo rural, y atribuirle el régimen de suelo urbano consolidado con dos ordenanzas: en el extremo suroeste una parcela con ordenanza 6 suelo urbano residencia y terciario en edificación abierta y en el resto con ordenanza 7 suelo urbano residencia de vivienda familiar en edificación intensiva. La ordenación detallada define el uso comercial obligatorio en la zona norte, el frente de la carretera PO-551. La confusión en los trámites, nada tiene que ver con la idea del concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Eugenio González, que no tiene interés en sacar adelante la mencionada modificación mientras no se haga lo mismo con la que se promueve en A Rúa. Ahora mismo, si el PSOE tuviera que volver a votar a favor de la modificación puntual de Eroski no lo haría en absoluto, excepto que la de A Rúa sea aprobada por el pleno.