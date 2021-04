El PP exige la convocatoria de la junta de portavoces para debatir sobre el futuro de la sanidad

El grupo municipal del Partido Popular de Cangas exige la convocatoria urgente de la junta de portavoces para debatir la situación de la sanidad en el municipio. Advierte que en el caso de no hacerlo en un tiempo prudencial solicitará un pleno extraordinario, “ya está bien de utilizar la sanidad como arma electoral y no hacer nada. No vamos a permitir que Cangas siga perdiendo cuatro años”. Considera que el gobierno debe dar explicaciones sobre los terrenos para la nueva infraestructura sanitaria y pide conocer por qué el borrador del convenio que propuso la Consellería de Sanidade para Cangas no sirve y sí sirve para Moaña o para Lalín. El PP mantiene que antes de las nuevas infraestructuras debe dotarse al actual Centro de Salud de medios materiales y de personal, tal y como propuso en las alegaciones realizadas en su día en el estudio hecho por la empresa contratada por la Consellería de Sanidade.

El PP, por un lado dice que está dispuesto a renunciar a sus posicionamientos políticos para conseguir un acuerdo unánime, pero por otro afirma que el gobierno local, cada vez que habla del Centro de Alta Resolución (CAR) o de Centro Integral de Salud (CIS), miente. Dice que lo hizo cuando se fue de “excursión” a Trujillo, cuando la actual alcaldesa Victoria Portas afirmaba que ya disponía de 20.000 metros cuadrados para poner a disposición del Sergas, lo mismo que lo hace cuando habla de montacargas del Centro de Salud. “Dicen que lo reparan con 3.000 euros, pero no lo hacen. Mienten cuando exigen a la Consellería de Sanidade la mejora de la accesibilidad al Centro de Salud, cuando la vía es municipal. Seguimos diciendo que tenemos una oportunidad histórica para definir la Sanidad que queremos para la comarca de O Morrazo y por culpa de este gobierno de irresponsables no se hace nada”, manifiesta el portavoz del grupo municipal del PP, José Enrique Sotelo, que recuerda que su formación es la mayoritaria en la corporación.